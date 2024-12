10 anni di BAY FEST: REFUSED per l’ultima data e TURBONEGRO i primi protagonisti dell’edizione 2025

Dopo aver svelato la line-up dell’anteprima di giugno, vengono annunciati oggi i primi due nomi del consueto appuntamento di agosto: Refused, unica e ultima data italiana in occasione del loro tour d’addio, e Turbonegro, che tornano in Italia a distanza di dieci anni dall’ultima volta nel nostro Paese.

L’edizione del decennale del festival si svolgerà l’8,9 e 10 agosto 2025 come di consueto nella splendida cornice della località balneare di Bellaria Igea Marina.

Refused: l’ultima esibizione di una band rivoluzionaria

I Refused, una delle band più influenti della musica alternativa europea, chiuderanno la loro straordinaria carriera al Bay Fest 2025. Nati come gruppo hardcore, i Refused hanno ridefinito i confini del punk mescolando elementi di ambient ed elettronica, diventando pionieri di una sperimentazione musicale senza precedenti.

Il loro album iconico The Shape Of Punk To Come è considerato uno dei lavori più importanti nella storia del punk e della musica alternativa. Recentemente, questo capolavoro ha ispirato una ristampa speciale, The Shape Of Punk To Come Obliterated, dove artisti come Quicksand, Touché Amoré, IDLES, Igorrr, Gel e Brutus hanno reinterpretato le tracce con cover e remix.

Dopo una carriera segnata dallo scioglimento e dalla storica reunion del 2012, le loro date estive del 2025 – tra cui quella al Bay Fest – rappresentano l’ultima occasione per assistere dal vivo a uno dei gruppi più rivoluzionari del panorama musicale.

Turbonegro: i portabandiera del death punk europeo

Tra i primi headliner annunciati per il Bay Fest 2025 ci sono i Turbonegro, leggende del death punk. Attivi dalla fine degli anni ’80, questa band norvegese è famosa per aver unito l’energia dell’hardcore con le sonorità accattivanti dell’hard rock, dando vita a un sound potente e riconoscibile.

Con il loro stile serrato, rumoroso e intriso di ironia, i Turbonegro hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un simbolo del rock scandinavo soprattutto durante gli anni 2000. La loro presenza sul palco del Bay Fest è garanzia di uno show travolgente e imperdibile.

Bay Fest: il festival punk rock più importante d’Italia

Dal 2015, il Bay Fest è diventato il punto di riferimento per gli appassionati di musica punk rock in Italia e in Europa. Grazie alla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events, il festival ha attirato migliaia di fan da tutto il mondo, ospitando artisti di fama internazionale in una location unica come Bellaria Igea Marina.

La decima edizione del Bay Fest sarà un evento speciale, non solo per la straordinaria lineup che include i Refused e i Turbonegro, ma anche per l’atmosfera unica che combina musica, turismo e cultura alternativa. La location sul mare, abbinata a un’offerta musicale di alto livello, rende questo festival un’esperienza indimenticabile.

Road to BAY FEST 2025

LAGWAGON, MAD CADDIES, TEENAGE BOTTLEROCKET

Domenica 29 giugno 2025 – Beky Bay, Bellaria Igea Marina (Rimini)

BAY FEST 2025

REFUSED, TURBONEGRO + more T.B.A.

8/9/10 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (Rimini)

