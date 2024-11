LAGWAGON, MAD CADDIES e TEENAGE BOTTLEROCKET in concerto il 29 Giugno 2025 a Bellaria Igea Marina

Bay Fest, il festival punk rock numero uno in Italia, festeggia i suoi dieci anni!

Prima del festival vero e proprio che si terrà ad agosto, i festeggiamenti per il decennale partono in anticipo con il ‘Road To Bay Fest 2025’. Annunciati i protagonisti dell’anteprima del festival: domenica 29 giugno 2025 saliranno sul palco del Beky Bay di Bellaria Igea Marina Lagwagon, Mad Caddies e Teenage Bottlerocket.

Biglietti in vendita > https://ticketmasteritalia.46uy.net/bayfest24

LAGWAGON

Gli headliner Lagwagon sono una delle band fondamentali dell’era punk del sud della California degli anni ’90, Al momento del loro debutto del 1992 con l’album ‘Duh’, i Lagwagon erano composti dal cantante Joey Cape, dai chitarristi Chris Flippin e Shawn Dewey, dal bassista Jesse Buglione e dal batterista Derrick Plourde. Con questa formazione la band registra ‘Trashed’ (1994) e ‘Hoss’ (1995).

Plourde lascia la band poco dopo e viene sostituito dall’ex batterista dei Rich Kids on LSD Dave Raun. L’ex chitarrista dei Posies Ken Stringfellow sostituisce Dewey per il successivo lavoro dei Lagwagon, ‘Double Plaidinum’ (1997), sostituito da un altro ex membro dei Rich Kids, il chitarrista Chris Rest, che entra a far parte della band per registrare ‘Let’s Talk About Feelings’ (1998), l’album più amato della band. A quest’ultimo seguono ‘Let’s Talk About Leftlovers’ (2000), una compilation di lati B, outtake e canzoni vecchie e nuove e ‘Blaze’ (2003). Nel 2005 la band pubblica ben due album, uno live intitolato ‘Live In A Dive’ e ‘Resolve’. Nel 2008 la band torna con ‘I Think My Older Brother Used To Listen To Lagwagon’, che segna la loro decima pubblicazione su Fat Wreck Chords. Dopo sei anni d’attesa, pubblicano ‘Hang’ (2014) mentre l’ultimo album ‘Railer’ risale al 2019.

Prima dei californiani Lagwagon ci saranno i Mad Caddies, una vecchia conoscenza del pubblico italiano che presenteranno il loro ultimo disco ‘Arrows Room 117’, uscito lo scorso 15 marzo, un album in cui c’è tutta la loro miscela musicale fatta di reggae, punk, ska e pop.

A chiudere il terzetto del ‘Road to Bay Fest 2025’ ci saranno i Teenage Bottlerocket, vera e propria istituzione per tutti gli amanti del punk melodico, veloce e serrato. Attivi da più di 20 anni, hanno costruito il loro sound tipico sulla scia di mostri sacri come Ramones e Screeching Weasel.

L’anteprima di Bay Fest 2025 si prospetta un ottimo riscaldamento per il consueto appuntamento di agosto con il vero e proprio festival che in questi dieci anni ha visto passare il meglio della scena punk rock mondiale tra cui NOFX,The Offspring, SKA-P, Millencolin e molti altri.

Domenica 29 giugno 2025 @ Beky Bay, Bellaria Igea Marina (Rimini)

10 anni di BAY FEST

Sin dal 2015, il festival si è affermato come il principale punto di riferimento di genere in Italia, è stato capace di attrarre migliaia di appassionati sia da tutta Europa che da tutto il mondo.

Bay Fest, nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events, ha mosso l’interesse della stampa specializzata e mainstream affermandosi come una della più importanti rassegne musicali d’Europa in una location d’eccezione, la meravigliosa spiaggia del Beky Bay.

Proprio grazie al connubio la proposta musicale alternativa e la location in riva al mare, Bay Fest è stato in grado di arricchire la zona di Bellaria Igea Marina con cultura alternativa, buona musica, turismo e tanto divertimento.