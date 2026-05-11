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Concerti

MAD CADDIES: la band californiana in concerto il 13 maggio a Milano

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Direttamente dalla California, i Mad Caddies tornano in Italia e fanno tappa a Milano per un’unica data nella primavera 2026!

La band di Santa Barbara sarà sul palco del Legend Club il 13 maggio per presentare per la prima volta dal vivo al pubblico italiano Arrows Room 117, l’album uscito nel 2024 che racchiude alla perfezione la loro inconfondibile miscela musicale di reggae, punk, ska e pop.

Celebri per le loro performance dal vivo dinamiche e festose, hanno conquistato un pubblico fedele in tutto il mondo. Oggi i Mad Caddies continuano a essere un punto di riferimento nelle scene ska e punk, apprezzati per il loro sound inconfondibile e per concerti dall’energia travolgente.

Biglietti in vendita > clicca qui

Porte: 19.00

MadAoki: 19.30

The Happys: 20.20

Mad Caddies: 21.30

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