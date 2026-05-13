MAD CADDIES + The Happys + MadAoki: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Mad Caddies sono tornati in Italia nella serata del 13 maggio con un live al Legend Club, unica data italiana del tour primaverile della band californiana.

Il gruppo di Santa Barbara ha portato sul palco il proprio mix di ska, punk rock e reggae, alternando i brani storici del repertorio a pezzi più recenti tratti da Arrows Room 117, album pubblicato nel 2024 e presentato dal vivo anche al pubblico italiano. La serata ha mantenuto per tutto il concerto quell’atmosfera festosa e trascinante che negli anni ha reso la band un punto di riferimento della scena ska-punk internazionale.

Prima dell’esibizione dei Mad Caddies sono saliti sul palco The Happys e MadAoki, opening act della data milanese.

Attivi dalla metà degli anni ’90, i Mad Caddies continuano a distinguersi per un approccio che unisce generi e influenze diverse, mantenendo dal vivo un’impronta energica e immediatamente riconoscibile.

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MAD CADDIES – La scaletta del concerto al Legend Club di Milano