Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

MAD CADDIES + The Happys + MadAoki: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Mad Caddies in concerto al Legend Club di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura The Happys e MadAoki

Published

Mad Caddies in concerto al Legend Club di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Mad Caddies sono tornati in Italia nella serata del 13 maggio con un live al Legend Club, unica data italiana del tour primaverile della band californiana.

Il gruppo di Santa Barbara ha portato sul palco il proprio mix di ska, punk rock e reggae, alternando i brani storici del repertorio a pezzi più recenti tratti da Arrows Room 117, album pubblicato nel 2024 e presentato dal vivo anche al pubblico italiano. La serata ha mantenuto per tutto il concerto quell’atmosfera festosa e trascinante che negli anni ha reso la band un punto di riferimento della scena ska-punk internazionale.

Prima dell’esibizione dei Mad Caddies sono saliti sul palco The Happys e MadAoki, opening act della data milanese.

Attivi dalla metà degli anni ’90, i Mad Caddies continuano a distinguersi per un approccio che unisce generi e influenze diverse, mantenendo dal vivo un’impronta energica e immediatamente riconoscibile.

Clicca qui per vedere le foto dei Mad Caddies in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Happys

MAD CADDIES – La scaletta del concerto al Legend Club di Milano

  1. Today
  2. Lay Your Head Down
  3. 10 West
  4. Falling Down
  5. Shaving Your Life
  6. Mary Melody
  7. Leavin
  8. Goleta
  9. Palm Trees and Pines
  10. The Bell Tower
  11. Villains
  12. Just One More
  13. Shoot Out the Lights
  14. Arrows Room 117
  15. Monkeys
  16. Road Rash
  17. Drinking For 11
  18. Backyard
  19. Tired Bones
  20. Without You
  21. Weird Beard
  22. All American Badass

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

MAD CADDIES: la band californiana in concerto il 13 maggio a Milano

Direttamente dalla California, i Mad Caddies tornano in Italia e fanno tappa a Milano per un’unica data nella primavera 2026! La band di Santa Barbara sarà sul palco del Legend...

2 giorni ago
ROB in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano Maggio 2026 ROB in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano Maggio 2026

Reportage Live

ROB: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

ROB in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

5 giorni ago
Foto di Riccardo Trudi Diotallevi per Inner_Spaces Foto di Riccardo Trudi Diotallevi per Inner_Spaces

Reportage Live

L’inquieta, ipnotica verità di ONEOHTRIX POINT NEVER a Milano

L’unica data italiana del guru dell’ambient di New York insieme a Freeka Tet, ospitata dall’unico luogo che poteva coglierne l’opportunità “spirituale”, ovvero l’Auditorium di...

7 giorni ago
Ligabue concerto all'Unipol Dome Milano del 6 maggio 2026 Ligabue concerto all'Unipol Dome Milano del 6 maggio 2026

Reportage Live

LIGABUE: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Dome di Milano

Ligabue in concerto all'Unipol Dome di Milano a Maggio 2026, le foto del live.

07/05/2026