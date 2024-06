ELISA in concerto il 18 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano

“STADIO SAN SIRO. 18 GIUGNO 2025, tra 1 anno esatto”, ad Elisa non servono troppe parole per annunciare il suo attesissimo ritorno live nel 2025. La data sarà tra le più importanti della sua carriera che, già ricca di successi, la vede debuttare la prossima estate anche sul grande palco dello Stadio San Siro di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VBs6DM

Le prevendite per l’evento live si apriranno giovedì 20 giugno, alle 14.00 per tutti (mentre domani, 19 giugno, alle 14.00, parte il presale per il fanclub).

ELISA

Con un Disco di Diamante, 40 Dischi di Platino, 9 Dischi d’Oro, 500 milioni di views totali per i suoi video, ed oltre 2,5 miliardi di stream, Elisa è tra le artiste più amate da pubblico e critica. I suoi ultimi live legati al progetto “An Intimate Night“, prima in teatro, poi all’Arena di Verona e infine con doppia data al Forum di Milano, hanno registrato sempre il sold out in pochissimi giorni.

In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: il Festival di Sanremo nel 2001 con il brano “Luce (Tramonti a Nord Est)”, 2 Targhe Tenco, 2 Premi Lunezia, 15 Italian Wind Music Awards, il Festivalbar, il Nastro d’Argento, il David di Donatello, il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione; oltre ad un MTV Europe Music Award e un Premio Regia Televisiva.

La sua voce ha conquistato registi come Quentin Tarantino e Tim Burton che l’hanno voluta nella colonna sonora dei loro film (“Django Unchained” e “Dumbo” targato Disney). Nel 2022 è stata la Direttrice Artistica di Heroes Festival. Elisa è anche Ambasciatrice per Save The Children e “Alleata” per l’ONU nella campagna sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’ultimo album di inediti “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, pubblicato a febbraio 2022, e certificato Doppio Platino, è entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti e anche al #1 dei vinili.

ELISA a San Siro

Mercoledì 18 Giugno 2025

MILANO – Stadio San Siro

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VBs6DM

Le prevendite per l’evento live si apriranno giovedì 20 giugno, alle 14.00 per tutti (mentre domani, 19 giugno, alle 14.00, parte il presale per il fanclub).