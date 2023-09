ELISA: raddoppia le date di “An Intimate Christmas”, in concerto al Forum di Milano il 15 e 16 dicembre

Elisa raddoppia le date di “An Intimate Christmas”: dopo aver esaurito in pochissime ore tutti i biglietti disponibili per la data del 16 dicembre, si aggiunge a grande richiesta un secondo concerto al Mediolanum Forum di Assago il 15 dicembre.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3RA2xTc

Le prevendite per la nuova data del 15 dicembre di “An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only” (prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club) si apriranno mercoledì 27 settembre (dalle ore 16.00) per tutti e martedì 26 per gli iscritti al fanclub (sempre dalle ore 16.00).

Gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago diventano quindi due: “An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only”, due show-evento nel periodo natalizio con tanti ospiti e sorprese.

I prossimi 15 e 16 dicembre, Elisa porterà così sul palco due nuovi atti del suo show di successo “An Intimate Night”, inaugurato proprio un anno fa a suon di sold out prima nei teatri e poi all’Arena di Verona.

Con “An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only” proseguirà anche l’impegno costante di Elisa per l’ambiente. Durante le serate verrà avviata infatti una nuova raccolta fondi per continuare a piantare alberi in tutta Italia per combattere la crisi climatica, tema da sempre centrale per l’artista.

ELISA

15 Dicembre – Milano – Mediolanum Forum

16 Dicembre – Milano – Mediolanum Forum

