DEATH CAB FOR CUTIE in concerto il 1 marzo 2023 a Milano

Torna in Italia, la rock band americana Death Cab For Cutie che il prossimo 1° marzo 2023 farà tappa al Fabrique di Milano. Special guest Slow Pulp.

Nominati ai GRAMMY® Awards per ben 8 volte, i Death Cab for Cutie pubblicheranno il prossimo 16 settembre il loro nuovo e decimo album intitolato “Asphalt Meadows”, disco anticipato da tre singoli.

DEATH CAB FOR CUTIE + Slow Pulp

1 Marzo 2023 – MILANO – Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/deathcab23

Biglietti in vendita a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/dcfc23



Posto Unico: € 30,00 + diritto di prevendita

Anteprima My Live Nation dalle 10.00 di giovedì 8 settembre

Vendita generale dalle 09.00 di venerdì 9 settembre

Ad agosto, infatti, è uscito “Foxglove Through The Clearcut”, nuovo brano estratto dal nuovo album che è stato accompagnato da un sorprendente lyric video disegnato dalla visual Juliet Bryant (Justin Vernon, giapponese Colazione, Laura Jane Grace). Il singolo combina elementi del parlato, caratteristica della band, con la strumentazione introspettiva: la canzone analizza infatti i pensieri generati da vagabondaggi senza meta, incontri casuali e solitudine; inizialmente cupo e disfattista nelle sue strofe di apertura, il frontman Ben Gibbard ripete implorante la frase “nowhere left to go“, durante un primo ritornello.

“Foxglove Through The Clearcut” segue “Here to Forever” – il brano più passato dall’Alternative Radio americane al momento della sua uscita a metà luglio – che ha ottenuto un enorme successo da parte della critica, come riferisce ad esempio il sito web statunitense Stereogum che afferma “un brano grandioso e commovente che mescola la delicata sensibilità tipica degli esordi della band con il loro lavoro creato insieme ad una major”.

Ben Gibbard descrive così il brano: “È una canzone che parla dell’ansia di questi tempi, ma anche del desiderio di credere in qualcosa di più grande anche quando sembra che non ci sia nulla fuori “.

“Roman Candles” è stato invece il primo vero brano estratto dal nuovo album pubblicato insieme ad un video esplosivo diretto da noto regista Lance Bangs (Sonic Youth, Nirvana). Il singolo narra del “terrore esistenziale paralizzante che va di pari passo con la vita in una città nevrotica su un pianeta morente“, dichiarano i Death Cab For Cutie.

Il mese scorso la rock band americana hanno debuttato in televisione al The Late Show di Stephen Colbert con una performance di “Here to Forever” elogiata da Rolling Stone come “high energy”. La band è apparsa anche su CBS Saturday Morning eseguendo “Here to Forever”, “Roman Candles” e “Fake Frowns”.

Affermatisi sin da subito come una delle realtà indie statunitensi più influenti ed apprezzate, i Death Cab For Cutie si formano nel 1996 da Ben Gibbard, allora chitarrista dei Pinwheel. Sin dagli inizi ottengono ottimi consensi nel panorama underground, grazie alla loro romantica miscela tra l’indie ed il pop.

Dopo 25 anni come band, continua il processo di scrittura e registrazione non convenzionale che ha spinto i Death Cab for Cutie alla creazione di qualcosa di ancora una volta nuovo e inaspettato.

