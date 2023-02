ALL TIME LOW: ultimi biglietti per il concerto del 25 Febbraio a Milano

Ultimi biglietti disponibili in vendita per il grande appuntamento degli ALL TIME LOW in Italia il 25 febbraio al Fabrique di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3DTlwAq

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/BXmO10

Un’occasione imperdibile per assistere all’unica data italiana della band pop punk che pubblicherà il nono album “Tell Me I’m Alive” il 17 marzo 2023.

Gli All Time Low si sono innegabilmente ritagliati un proprio angolo nella cultura pop. Il quartetto multi-platino del Maryland ha ribaltato le classifiche, ha collezionato il tutto esaurito nelle arene di tutto il mondo, realizzando una serie di brani immediatamente irresistibili.

Il loro catalogo è composto da cinque Top 10 album consecutivi nella Billboard Top 200, oltre ad ottenere certificazioni multi-platino, platino e oro.

La loro influenza rimane pervasiva: i 5 Seconds of Summer hanno coverizzato i loro brani, i Cheat Code e i Pierce the Veil hanno colto al volo l’occasione di collaborare e hanno contribuito alla realizzazione di musiche per i film di grandi visionari come Tim Burton e Diablo Cody. A dimostrazione del loro successo, Rolling Stone ha inserito “So Wrong, It’s Right” tra i 50 migliori album pop punk. Nel 2020, con il loro ottavo album, “Wake Up, Sunshine“, hanno raggiunto un nuovo traguardo sia commerciale che in termini di critica. Dopo un debutto al primo posto della classifica Top Rock Albums, il disco ha generato “Monsters” [feat. blackbear], ovvero il più grande successo della carriera della band fino a quel momento. Il brano si è piazzato al primo posto della Billboard Alternative Airplay Chart per 18 settimane consecutive, diventando il brano più longevo di sempre nel formato Modern Rock. Oltre a diventare disco di platino, ha ottenuto il titolo di “Alternative Rock Song of the Year” agli iHeartRadio Music Awards del 2022, mentre la superstar Demi Lovato ha collaborato con il gruppo per il Remix ufficiale.

Nel frattempo, hanno accolto il grande pubblico offrendo esibizioni da urlo, da Bonnaroo e Firefly a The Late Late Show with James Corden, Jimmy Kimmel Live!, Ellen, Good Morning America e altri ancora. Ora gli All Time Low inaugurano un’altra era con “Tell Me I’m Alive“.

ALL TIME LOW

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 – MILANO – FABRIQUE

Posto Unico: € 30,00 + diritto di prevendita

Inizio Show: ore 20.30