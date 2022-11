ALL TIME LOW in concerto sabato 25 febbraio a Milano

Torna in Italia la band pop punk statunitense ALL TIME LOW, sabato 25 febbraio 2023 al Fabrique di Milano.

ALL TIME LOW

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 – MILANO – FABRIQUE



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3G0bLSI

Posto Unico: € 30,00 + diritto di prevendita

INIZIO SHOW: ore 20.30

La band multi-platino ad ottobre ha pubblicato il nuovo singolo “Sleepwalking”, accompagnato dal video musicale diretto da Eduoardo Ranaboldo.

“Sleepwalking” è una riflessione sul tempo speso lontano da tutto ciò che ci fa sentire vivi” afferma il cantante e chitarrista Alex Gaskarth, “Mentre stavamo lavorando a questa canzone, abbiamo considerato il nostro posto in un mondo che cambia: ci siamo resi conto di quanto fossimo colpiti dal tempo trascorso lontano dalle nostre famiglie e quanto ora siamo grati nell’incontrarci con quelle persone, luoghi e cose… i nostri amici, famiglie, tour, spettacoli, l’arte e l’energia e la prospettiva che derivano da una connessione reale. Siamo così grati di essere qui ora a condividere questa canzone, questo sentimento, questa energia e soprattutto questa band con il nostro pubblico. Grazie per essere qui e per essere con noi mentre continuiamo questo viaggio insieme”.

All Time Low hanno vinto “Alternative Rock Song of the Year ” agli iHeartRadio Music Awards grazie al successo del brano “Monsters”, certificato platino. La canzone in precedenza ha conquistato il numero #1 della “Billboard Alternative Airplay Chart” per 18 settimane, emergendo come il brano “Modern Rock” più presente in classifica di sempre.

L’anno scorso la band ha pubblicato il singolo “Once In A Lifetime” che ha raggiunto la “Top 5 Alternative Radio”, ottenendo plauso della critica. NME lo ha infatti valutato come “riflessivo” e “pieno di speranza”, mentre KERRANG! lo ha soprannominato come “inno contagioso”.

L’ultimo album in studio “Wake Up, Sunshine” è stato pubblicato nell’aprile del 2020 e ha debuttato al numero #1 della “Billboard’s Top Rock Albums Chart”, proclamandolo anche come “L’album più vibrante di All Time Low fino ad oggi che combina lo spirito turbolento della band con chitarre ruggenti e melodie differenti”. Forbes ha elogiato lo ha elogiato come “un album che scoppietta con l’esuberanza giovanile e l’energia di a spettacolo dal vivo”.

Gli All Time Low nascono nel Maryland nel 2003 quando il chitarrista Jack Barakat decide, insieme al bassista Marc Shilling, di formare una band per assecondare una voglia di puro divertimento. Tra una cover e l’altra iniziano a forgiare il proprio sound pop-punk fortemente influenzato da band come New Found Glory, Fall Out Boy, Green Day e Blink 182.