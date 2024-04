30 anni di “Illmatic”: NAS in concerto il 30 ottobre a Milano

Arriva in Italia Nas con un appuntamento mercoledì 30 ottobre 2024 al Fabrique di Milano. L’artista leggendario che ha cambiato la storia della musica hip-hop con il suo disco epocale Illmatic.

Anteprima My Live Nation dalle 10.00 di martedì 23 aprile

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 26 aprile

Illmatic

Pubblicato 30 anni fa esattamente il 19 aprile 1994 da un allora ventenne Nas, Illmatic è ampiamente considerato uno dei più grandi e influenti album hip hop di tutti i tempi. Per celebrare il 30° anniversario del disco, la leggenda del Queensbridge sarà in tour in Europa e nel Regno Unito nei mesi di ottobre e novembre 2024. Il tour di quattordici date vedrà Nas eseguire integralmente il suo iconico LP di debutto Illmatic.

Nas ha anche celebrato il 30° anniversario di Illmatic con l’uscita di un nuovo brano, “Define My Name”, prodotto da DJ Premier – che ha prodotto una serie di brani del celebre classico senza tempo (“N.Y. State of Mind”, “Represent”, “Memory Lane (Sittin’ in da Park)”).

Illmatic non è solo uno dei migliori album di hip hop, ma uno dei più grandi dischi di qualsiasi genere. Ogni battuta di Nas è personale, mirata e carica, e dipinge un quadro vivido di ciò che significava crescere a New York negli anni ’90. Ogni beat carico di campionamenti è distintivo e particolare. Ogni beat carico di campionamenti è caratteristico e tagliente nell’esecuzione, grazie a un dream team di talenti della produzione composto da DJ Premier, Large Professor, Q-Tip, Pete Rock e L.E.S.

L’album certificato platino negli USA contiene classici moderni come “N.Y State of Mind”, “Halftime”, “The World Is Yours” e “It Ain’t Hard to Tell”. A 30 anni di distanza, Illmatic rimane il punto di riferimento di quanto possa essere grande l’hip hop.

NAS

30 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

