Si riuniscono i GENESIS per 10 concerti a Novembre in UK e Irlanda

I Genesis sono tornati: dopo 13 anni Phil Collins (voce), Tony Banks (tastiere) e Mike Rutherford (basso e chitarra) hanno annunciato un nuovo “The Last Domino? tour” che coinvolgerà 10 città tra Irlanda e Regno Unito il prossimo novembre. La band non suonava insieme dalla fine del tour Turn It on Again del 2007.

Ai tre si aggiungono Nic Collins (il figlio di Phil) alla batteria e il chitarrista / bassista Daryl Stuermer.

“The Last Domino? tour”

November 16th – Dublin @ 3 Arena

November 19th – Belfast @ SSE Arena

November 23rd – Liverpool @ M&S Bank Arena

November 26th – Leeds @ First Direct Arena

November 29th – London @ The O2

November 30th – London @ The O2

December 2nd – Manchester @ Manchester Arena

December 5th – Birmingham @ Birmingham Arena

December 8th – Glasgow @ SSE Hydro Arena

December 11th – Newcastle @Utilita Arena

L’ex chitarrista Steve Hackett, che lasciò la band nel 1977, non farà parte di questo tour. Tuttavia, suonerà l’album live della band Seconds Out del 1977 nello stesso periodo, sempre in Inghilterra.

Il frontman originale Peter Gabriel lasciò la band nel 1975 e non suona con la band da un unico concerto nel 1982.