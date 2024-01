STEVE HACKETT: il chitarrista dei Genesis quest’autunno in concerto a Roma, Bologna, Padova, Milano e Torino

Il leggendario chitarrista dei Genesis ha infatto annunciato le date del suo tour europeo del 2024, che si intitolerà “Steve Hackett – Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo”.

Per celebrare il 50° anniversario di “The Lamb Lies Down On Broadway”, Hackett includerà infatti una selezione di highlights da questo iconico album dei Genesis. Oltre a questi, troveranno ampio spazio i più grandi successi tanto della band e quanto della sua carriera da solista.

STEVE HACKETT

GENESIS GREATS Lamb Highlights & Solo Tour

Giovedi 31 ottobre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

Venerdì 1 novembre – BOLOGNA – Teatro Europauditorium

Sabato 2 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

Lunedì 4 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme

Martedì 5 novembre – TORINO – Teatro Colosseo

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/stevehackett24

L’intramontabile lavoro di chitarra di Steve Hackett è stato intessuto in tutto il catalogo di album dei Genesis degli anni ’70. Negli ultimi anni lui e la sua straordinaria formazione da tour, composta da Roger King (tastiere), Nad Sylvan (voce), Jonas Reingold (basso, cori), Rob Townsend (sassofono, flauti, tastiere aggiuntive) e Craig Blundell (batteria), hanno riportato molti di questi album sui palchi di tutto il mondo con enorme successo. L’ospite speciale, Amanda Lehmann, si unirà all’intero tour britannico alla chitarra e alla voce. Molti fan avevano chiesto di includere altri brani di “The Lamb Lies Down On Broadway”: una richiesta che sarà esaudita nel prossimo tour, che celebrerà anche l’importante traguardo (mezzo secolo) raggiunto dall’album stesso.

“Non vedo l’ora di partire per il tour”, afferma Steve Hackett, “riportando sul palco i migliori brani di ‘The Lamb Lies Down on Broadway’ e altri pezzi iconici dei Genesis insieme a gemme soliste”.

