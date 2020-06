PAUL WELLER: a Maggio 2021 in concerto a Firenze, Roma, Brescia, Pordenone, Milano e Bologna

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, il tour di Paul Weller è rimandato al prossimo anno. Di seguito il calendario con l’aggiunta di tre nuove date in sostituzione di quelle previste a Grugliasco (TO) e Locorotondo (BA), purtroppo annullate.

PAUL WELLER – Tour 2021

Martedì 4 Maggio 2021 – Firenze, Tuscany Hall

Mercoledì 5 Maggio 2021 – Roma, Auditorium Parco della Musica (Preview Rock in Roma)

Venerdì 7 Maggio 2021 – Brescia, Gran Teatro Morato

Sabato 8 Maggio 2021 – Pordenone, Anteprima Pordenone Blues Festival, Palasport

Domenica 9 Maggio 2021 – Milano, Alcatraz

Lunedì 10 Maggio 2021 – Bologna, Estragon

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/paulweller2021

I biglietti già emessi sono validi per accedere alle date riprogrammate, mentre quelli per le nuove date sono già in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Per tutte le informazioni inerenti i biglietti delle date annullate, è possibile contattare le strutture locali via mail: info@locusfestival.it (Locorotondo) e biglietteria@gruvillage.com (Grugliasco).

PAUL WELLER – Tour 2021

Le nuove date del 2021

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/paulweller2021

Martedì 4 Maggio 2021 – FIRENZE

Nuova venue: Tuscany Hall – lungarno Aldo Moro, 3

1° settore: € 55,00 + prev.

2° settore: € 50,00 + prev.

3° settore: € 40,00 + prev.

4° settore: € 30,00 + prev.

Infoline: info@prgfirenze.it / 055.667566

Mercoledì 5 Maggio 2021 – ROMA

Preview Rock in Roma @ Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia

Platea 1° settore: € 50,00 + prev.

Platea 2° settore: € 45,00 + prev.

Prima galleria 1° settore: € 45,00 + prev.

Prima galleria 2° settore: € 40,00 + prev.

Seconda galleria: € 35,00 + prev.

Galleria 7: € 30,00 + prev.

Infoline: info@the-base.it

Venerdì 7 Maggio 2021 – BRESCIA

Gran Teatro Morato – via San Zeno, 168

Platea: € 50,00 + prev.

Seconda Platea: € 40,00 + prev.

Tribuna: € 30,00 + prev.

Sabato 8 Maggio 2021 – PORDENONE

Anteprima Pordenone Blues Festival Nuova venue: Palasport Forum – via F.lli Rosselli

Posto unico: € 30,00 + prev.

Infoline: info@pordenonebluesfestival.it / info@azalea.it

Domenica 9 Maggio 2021 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 10 Maggio 2021 – BOLOGNA

Estragon – via Stalingrado, 83

Posto unico: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/paulweller2021

Le seguenti date sono annullate:



Sabato 25 Luglio 2020 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

Info: info@locusfestival.it

Martedì 28 Luglio 2020 – Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival

Info: biglietteria@gruvillage.com