PAUL WELLER: a settembre in concerto a Milano, Bologna, Roma e Jesolo (VE)

Siamo felici di poter finalmente annunciare il ritorno in Italia di Paul Weller, che negli scorsi anni si era trovato costretto ad annullare il suo tour a causa della situazione legata alla pandemia di Covid-19.

Saranno quattro gli spettacoli del Modfather nel nostro paese:

Mercoledì 20 Settembre 2023 – MILANO – Alcatraz

Giovedì 21 Settembre 2023 – BOLOGNA – Estragon Club

Venerdì 22 Settembre 2023 – ROMA – Rock in Roma

Domenica 24 Settembre 2023 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/40fZ1yR

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/paulweller

Prevendite dalle 10 di venerdì 24 marzo

Nel 2021 Weller ha pubblicato Fat Pop (Volume 1) su etichetta Polydor/Universal Music. L’album ha preso forma nel periodo di stop forzato, durante il quale Weller ha sentito il bisogno di concentrarsi su nuova musica e ha registrato da solo con voce, piano e chitarra. Successivamente ha inviato le demo ai membri della sua band – il batterista Ben Gordelier, il chitarrista Steve Cradock e il bassista Andy Crofts – in modo che aggiungessero le loro parti. La band è stata poi convocata al Black Barn Studio nel Surrey, lo studio di registrazione personale di Weller, per finire il lavoro.

L’ultima uscita discografica di Weller è Will Of The People, una collezione di B-sides e rarità che vede tra i collaboratori Richard Fearless, Young Fathers, Straightface e Stone Foundation.

PAUL WELLER

Mercoledì 20 Settembre 2023 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/40fZ1yR

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/paulweller

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto.

Giovedì 21 Settembre 2023 – BOLOGNA

Estragon Club – via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/40fZ1yR

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/paulweller

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto.

Venerdì 22 Settembre 2023 – ROMA

Rock in Roma – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/40fZ1yR

Parterre: € 52,17 + prev.

Parterre laterale: € 47,80 + prev.

Tribuna centrale: € 43,47 + prev.

Tribuna mediana: € 34,78 + prev.

Domenica 24 Settembre 2023 – JESOLO (VE)

Palazzo del Turismo – piazza Brescia, 11

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/40fZ1yR

Primo settore: € 60,00 + prev.

Secondo settore: € 50,00 + prev.

Terzo settore: € 40,00 + prev.