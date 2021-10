PAUL WELLER: esce il 3 dicembre “An Orchestrated Songbook” con Jules Buckley & la BBC Symphony Orchestra

Il 15 maggio 2021 Paul Weller si è esibito in concerto con la BBC Symphony Orchestra e con l’arrangiatore Jules Buckley. Questa straordinaria performance è stata la prima per Paul con un’orchestra sinfonica e le canzoni, scelte nella sua vasta discografia, sono state rielaborate e raccolte in 75 minuti di musica mozzafiato.

Lo straordinario concerto verrà pubblicato da Polydor Records/Universal il 3 Dicembre 2021 in Vinile (2LP), CD e CD Deluxe.



Pre-ordina il disco su Amazon > https://amzn.to/2Z48Jdi

La scaletta include brani classici di Paul scelti dal repertorio con i Jam e con gli Style Council e dalla sua carriera solista, inclusi i recenti album On Sunset e Fat Pop Volume 1. Il direttore d’orchestra Jules Buckley ha realizzato una straordinaria interpretazione di “English Rose” dei Jam con una sezione archi che esalta la grande bellezza del brano. Celeste, ospite speciale del concerto, aggiunge ancora più eleganza al classico “Wild Wood”, mentre “Broken Stones”, brano molto amato dai fan, riesce a conquistare il pubblico con un’incredibile performance di un altro ospite, James Morrison. Per finire, Boy George si unisce a Paul per una versione dell’hit degli Style Council “You’re The Best Thing”. L’album si chiude con due splendide versioni di “You Do Something To Me” e “White Horses” dall’album True Meanings.

Oltre che dall’orchestra, Weller è accompagnato dal chitarrista e collaboratore di lunga data Steve Cradock. Questa eclettica scelta di composizioni dalla carriera di Paul viene rinvigorita dai preziosi arrangiamenti di Jules Bickley.

Jules Buckley, è uno stimato direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. È Creative Artist in Residence per la BBC Symphony Orchestra e ha in precedenza collaborato con artisti del calibro di Dizzee Rascal, Massive Attack e John Cale, ricreando la loro musica in versione classica. In qualità di co-fondatore della Heritage Orchestra, Jules è stato anche coinvolto nell’album di Pete Tong “Classic House”.

Pre-ordina il disco su Amazon > https://amzn.to/2Z48Jdi