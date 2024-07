TOMMASO PARADISO: le foto del concerto di Ferrara

Il concerto di ieri sera di Tommaso Paradiso a Ferrara ha inaugurato il suo TOMMY SUMMER TOUR 2024 in maniera spettacolare. L’artista, famoso per la sua energia e capacità di coinvolgere il pubblico, non ha deluso le aspettative dei fan accorsi in massa per assistere allo show.

Con l’uscita del suo primo album live, “TOMMASO PARADISO IN CONCERTO“, disponibile in doppio vinile, l’artista celebra la sua dimensione preferita: quella dal vivo. Il vinile, disponibile anche in una versione autografata in esclusiva sullo Shop Universal, raccoglie diciannove brani registrati durante il tour nei palazzetti del 2023, offrendo ai fan un ricordo tangibile delle emozioni provate durante i suoi concerti.

Tommaso Paradiso continua a essere uno degli artisti italiani più amati dal vivo, e il suo tour estivo promette di essere un’altra grande occasione per celebrare la musica e i sentimenti che riesce a trasmettere attraverso le sue canzoni.

Clicca qui per vedere le foto di Tommaso Paradiso in concerto a Ferrara o sfoglia la gallery qui sotto

TOMMY SUMMER TOUR 2024

Giovedì 4 luglio 2024 || Roma @ ROCK IN ROMA Ippodromo delle Capannelle

Domenica 7 luglio 2024 || Pistoia @ PISTOIA BLUES Piazza Duomo

Sabato 13 luglio 2024 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace

Venerdì 19 luglio 2024 || Catania @ Villa Bellini

Sabato 20 luglio 2024 || Palermo @ Cantieri Culturali della Zisa

Giovedì 15 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena

Mercoledì 21 agosto 2024 || Paestum (SA) OVERSOUND MUSIC FESTIVAL Planet Arena dei Templi

Giovedì 22 agosto 2024 || Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico

Sabato 24 agosto 2024 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella