TOMMASO PARADISO: le foto del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini

Il 2026 segna il grande ritorno di Tommaso Paradiso, e la data del 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino si è confermata come uno dei pilastri di questo nuovo, attesissimo capitolo live.

Il tour “Palasport 2026” non è solo una serie di concerti, ma un vero e proprio ponte tra la nostalgia degli esordi e la nuova maturità dell’artista romano.

Dopo il successo dell’ultimo album Casa Paradiso e la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I romantici — ormai diventato un punto fermo della programmazione radiofonica — Tommaso è tornato alla sua dimensione preferita: quella del contatto diretto con il pubblico.

Il tour di quest’anno si sviluppa su un doppio binario: una prima parte indoor nei principali palasport italiani (da Roma a Milano, passando appunto per Torino) e una successiva tranche estiva che, tra giugno e luglio, toccherà i festival più suggestivi della penisola. Questa doppia anima permette di vivere lo show in due modi diversi: l’intimità avvolgente dei palazzetti e l’energia esplosiva delle arene all’aperto.

Paradiso ha portato sul palco dell’Inalpi Arena,una produzione che mette al centro la musica e la sua band storica, capace di definire un suono che è ormai un marchio di fabbrica del pop italiano contemporaneo.

La serata ha ricalcato il percorso artistico di Tommaso: dai grandi inni che hanno segnato l’era dei Thegiornalisti fino alle sperimentazioni soliste più recenti. Il pubblico torinese ha risposto con un calore incredibile, trasformando ogni pezzo in un coro unanime, dimostrando come il cantautore sappia ancora intercettare i sentimenti e la voglia di spensieratezza di diverse generazioni.

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