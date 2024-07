Tom Morello incendia le OGR di Torino: una notte di rock e impegno sociale

Foto di Luca Moschini



Le OGR di Torino hanno tremato la scorsa sera sotto i riff potenti e l’energia inarrestabile di Tom Morello. Il leggendario chitarrista, noto per il suo lavoro con Rage Against the Machine e Audioslave, ha infiammato il pubblico con un mix esplosivo di brani iconici e nuove creazioni.

La serata, parte della rassegna OGR Sonic City, è stata un viaggio attraverso la carriera eclettica di Morello, dalle sonorità heavy metal di “Killing in the Name” all’acustica e intima “The Ghost of Tom Joad”. Il pubblico, variegato e appassionato, ha cantato a squarciagola e ballato senza sosta, trascinato dalla performance magnetica del chitarrista e dalla sua band affiatata.

Ma il concerto è stato molto più di un semplice spettacolo musicale. Morello, da sempre impegnato in cause sociali e politiche, ha trasformato il palco in una piattaforma per lanciare messaggi di giustizia e uguaglianza. Tra un brano e l’altro, ha parlato di diritti civili, lotta al razzismo e difesa dell’ambiente, invitando il pubblico a riflettere e ad agire.

L’atmosfera alle OGR era elettrica, carica di emozioni e di energia positiva. Il concerto di Tom Morello ha dimostrato ancora una volta il potere della musica di unire le persone e di ispirare il cambiamento. Una notte indimenticabile per tutti i presenti, che porteranno nel cuore il ricordo di un artista straordinario e del suo messaggio di speranza e di lotta.

