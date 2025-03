BAMBOLE DI PEZZA: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Venerdì 7 marzo 2025 è una data che rimarrà impressa nella storia delle Bambole di Pezza e nei cuori dei loro fan torinesi. Il Cap10100 ha vibrato sotto i colpi del loro punk rock, registrando un sold out memorabile per la prima tappa del loro “Tour Senza Permesso”.

Dopo un’estate infuocata, passata a infiammare i palchi di oltre 20 città con il loro “Summer Tour 2024”, le Bambole di Pezza hanno scelto Torino per dare il via a un nuovo capitolo della loro avventura musicale. Cinque date esclusive nei club più iconici d’Italia, un viaggio che le porterà fino alla loro Milano, per un gran finale ai Magazzini Generali il 3 aprile.

Le Bambole di Pezza, con la loro formazione tutta al femminile, hanno dimostrato ancora una volta di essere una forza della natura. Sul palco, la loro attitudine punk si fonde con una sensibilità profonda, capace di toccare le corde dell’anima. Un mix esplosivo che ha conquistato il pubblico, creando un’atmosfera di condivisione e pura adrenalina durante il concerto.

Un successo che non stupisce, considerando il percorso delle Bambole di Pezza. Dagli esordi con “Crash Me” e “Strike”, passando per il ritorno in scena nel 2022 con singoli come “Favole (mi hai rotto il caxxo)” e “Rumore”, fino all’ultimo album “DIRTY” e alla collaborazione con J-Ax, la band ha saputo reinventarsi, mantenendo intatta la propria identità.

L’impegno femminista, la lotta contro la violenza di genere e il sessismo, sono da sempre al centro della loro musica e dei loro live.

Un messaggio forte e chiaro, che risuona con forza nel cuore del pubblico e dei fan delle Bambole di Pezza.

La data di Torino è solo l’inizio di un tour che si preannuncia indimenticabile. Le Bambole di Pezza sono pronte a conquistare l’Italia, portando la loro energia punk e la loro voglia di “suonare senza permesso”.

Clicca qui per vedere le foto di Bambole di Pezza in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

BAMBOLE DI PEZZA: la scaletta del concerto di Torino

Capita

Io non sono come te

Libertà

Superlove

Atlantide

Non sei sola

Zenzero



Le streghe

Cento

Freddy

Maledetta

Wanted

Anno del dragone

Contare 0

Pagine

Sweet paradise

Xina Medley

Stuntman

Autoreggente

Cresciuti male

Rumore



Favole

Senza permesso