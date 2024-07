Rodrigo Gallardo – Atmosfere Ancestrali

Esistono luoghi che sembrano nati per diventare palcoscenico: Gli Orti di san Pietro, per esempio. Siamo a Sassari (4 Luglio 2024) e siamo reduci della terza e ultima serata della rassegna di musica sperimentale ed elettronica “AbbaBIT” .

Luci suffuse tra gli alberi di ulivo, un atmosfera quasi incantanta, Rodrigo Gallardo l’ospite internazionale della rassegna: gli ingredienti perfetti per momenti di pura magia.

Conosciuto per essere il maggior esponente della musica folktronica in Sudamerica, l’artista cileno Rodrigo Gallardo ha conquistato tutti con il suo progetto musicale e con il suo talento. Attraversando confini geografici e culturali, Gallardo unisce ritmi ancestrali a sonorità moderne, mescola melodie tradizionali sudamericane e andine con bit elettronici, un connubio inaspettato e perfetto.

Unica data in Sardegna del tour europeo quella di Rodrigro Gallardo ad AbbaBIT#2024, serata organizzata in collaborazione con il festival “Primizie degli orti” . Impossibile non ballare. Vero, ma non solo.

Lasciarsi trasportare da sensazioni positive è stato palesemente spontaneo, anche per chi era li e non accennava passi di danza. Se si scava un po’ a fondo tra l’altro si scopre che la musica di Rodrigo davvero non è puro intrattenimento. I testi delle sue canzoni infatti sono densi di significato e di messaggi, sono prevalentemente la richiesta al mondo di non perdere l’attenzione nei confronti di tematiche che proprio non possono essere dimenticate.

“Acqua della terra

Vogliono portarmi via

I proprietari del mondo

I servi del male

L’oro di questo secolo

La luce delle valli

Lasciamo che quei fiumi muoiano

È la fine del salice”

La celebrazione degli incontri, dell’energia e della condivisione, la richiesta di sensibilità tramite inni alla natura.

Non ci sono confini dove c’è l’arte, il margine di luce che lascia spazio allo stupore non si spegne. Tra tradizione ed innovazione, la fotografia del passaggio di Rodrigo Gollardo a Sassari, resterà impressa.