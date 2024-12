OCTOBER DRIFT: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Gli October Drift, dopo essersi gentilmente concessi per un’intervista con noi ( la trovi cliccando qui ), sono attualmente nel bel mezzo del logo primo tour europeo da headliner che li ha visti ieri sera a Milano, per poi presguire verso Zurigo, Parigi, Maastricht e Nijmegen. Questi concerti concludono l’ampio tour di October Drift 2024, che li ha visti esibirsi in 54 concerti in tutto il Regno Unito e in Europa.

Gli October Drift sono in tournée con il loro terzo album Blame The Young, pubblicato di recente e che si è rivelato il loro maggior successo fino ad ora. Dopo l’uscita alla fine di settembre, Blame The Young ha raggiunto il n. 25 della UK Album Sales Chart, il n. 12 della Independent Albums Chart e il n. 3 della Independent Album Breakers Chart.

Nel frattempo, i singoli estratti da Blame The Young, tra cui “Wallflower”, “Blame The Young” e “Demons”, si sono rivelati dei veri e propri successi, ottenendo un forte supporto radiofonico da parte di BBC 6 Music e Radio X, oltre a un gran numero di ascolti radiofonici in tutta Europa e in America, dove la band è stata eletta come uno dei gruppi rock più interessanti del Regno Unito.

OCTOBER DRIFT: la setlist di Milano