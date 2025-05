“Behind The Locked Door”: la biografia intima di George Harrison

George Harrison è uno di quegli artisti che inesorabilmente ci tocca l’anima e ‘Behind The Locked Door’ di Graeme Thomson è una biografia che colpisce profondamente.

La storia del chitarrista dei Beatles, noto per le sue icone musicali come “Something” e “While My Guitar Gently Weeps”, è raccontata con intimità e delicatezza, seguendo il percorso di George attraverso i suoi cambiamenti e conflitti, dalla sua ascesa fulminea come rockstar alla sua ricerca spirituale e alle sue passioni per la Formula Uno e le cause umanitarie, come il concerto per il Bangladesh nel 1971.

Quante sfaccettature ha avuto George Harrison? Grazie alle interviste con amici intimi e collaboratori, il libro di Thomson ci offre un ritratto nitido, anche se complesso, di un uomo che ha lottato per mantenere la sua autenticità e spiritualità di fronte alle pressioni della fama e del successo. Dai suoi inizi a Liverpool con i Quarrymen, al suo ruolo di chitarrista solista nei Beatles, fino alla sua carriera solista e alle sue collaborazioni con artisti come Bob Dylan e Eric Clapton, ogni aspetto della sua vita è stato approfondito.

I suoi compagni di viaggio, i suoi amori, le sue amicizie e le sue collaborazioni artistiche sono tutti presenti in questo libro, che offre un contesto storico e geografico preciso e dettagliato. È impossibile perdersi nella sua storia. Dietro la porta chiusa c’è semplicemente un uomo con la chitarra in mano, lontano dai conflitti e attento all’essenza.

Personalmente, ricordo ancora perfettamente il giorno della sua morte, il 29 novembre 2001, il senso di vuoto e la certezza che non ero sola a provare quelle emozioni. George Harrison non era un nostro amico, ma la sua scomparsa ci ha lasciato un vuoto.

Questo libro è un omaggio alla sua memoria e ci ricorda che anche le star più luminose possono avere dubbi e incertezze. La sua storia è quella di un’anima profonda e sensibile, costantemente alla ricerca di un suo posto nel mondo. Una lezione di umiltà e autenticità che ci fa riflettere sul vero significato del successo.

Link al libro: https://amzn.to/3YKNPLO