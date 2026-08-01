The BEATLES: esce il 2 ottobre una nuova edizione di “Rubber Soul”

UMG e Apple Corps Ltd sono liete di annunciare la prossima pubblicazione di una Special Edition ampliata dell’album storico dei Beatles del 1965, Rubber Soul. Mixata dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere del suono Sam Okell, la raccolta presenta l’album in sorprendenti nuovi mix stereo e Dolby Atmos, insieme al mix mono originale, alla versione originale Capitol US Album e ampliato con registrazioni di sessioni inedite e demo casalinghe, oltre al singolo Day Tripper / We Can Work It Out.

Pubblicato per la prima volta il 3 dicembre 1965, Rubber Soul segnò un momento cruciale nell’evoluzione dei Beatles. Arrivando alla fine di un anno straordinario che vide John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr raggiungere vette artistiche e commerciali, l’album rivelò una band che andava oltre le convenzioni della musica pop e abbracciava un approccio più avventuroso alla scrittura e alla registrazione.

Registrato in quattro settimane tra ottobre e novembre 1965, dopo il concerto da record della band davanti a oltre 55.000 fan allo Shea Stadium di New York, Rubber Soul ritrae i Beatles in un momento di svolta creativa. Con classici come Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl e In My Life, l’album vide i Beatles sperimentare nuovi strumenti, suoni e tecniche di registrazione, ed è ampiamente considerato l’album che ha aperto la strada al concetto di album pop come forma d’arte.

Acclamato come uno dei più grandi album di tutti i tempi e una pietra miliare nell’evoluzione dell’album pop, Rubber Soul riflette l’inizio di un periodo in cui, liberi da impegni da concerti, radio o cinema, la musica, le idee e le ambizioni creative sfrenate dei Beatles iniziarono davvero a fiorire.

Tutti i nuovi formati di Rubber Soul includono il nuovo mix stereo dell’album, realizzato direttamente dai nastri master originali a quattro tracce. L’audio viene portato in primo piano con una limpidezza sorprendente grazie alla tecnologia all’avanguardia di de-missaggio sviluppata dal team audio guidato da Emile de la Rey presso la WingNut Films Productions Ltd. di Peter Jackson, pur rimanendo fedele allo spirito delle registrazioni originali.

La ristampa riunisce per la prima volta tutti e 14 i nuovi mix stereo, mentre le edizioni ampliate aprono le porte degli studi alla realizzazione di Rubber Soul. Tra le collezioni Super Deluxe, i fan possono esplorare 24 prime registrazioni di sessioni, inclusi 20 take inediti e tre demo casalinghe inedite – tra cui versioni iniziali di Day Tripper e We Can Work It Out, oltre a Little Girl, una bozza di canzone di John Lennon mai pubblicata prima né di cui si vociferava. Le raccolte includono anche l’album mono originale, la versione originale dell’album Capitol USA e il singolo del 1965, mentre le edizioni speciali 2CD e 2LP presentano una selezione curata di pezzi salienti delle sessioni, demo e i 2 brani del singolo.

Le edizioni Super Deluxe 4CD e 5LP sono accompagnate da un libro di 88 pagine con copertina rigida, contenente una nuova introduzione scritta da Paul McCartney e una prefazione composta utilizzando scritti e dichiarazioni di John Lennon, che riunisce riflessioni dell’artista, inclusi gli anni successivi allo scioglimento dei Beatles. I due contributi raccontano la nascita dell’album e il suo impatto duraturo attraverso una prospettiva unica, accompagnati da fotografie rare, un approfondimento sulla storia dell’album e dettagliate note sui singoli brani.

Rubber Soul sarà disponibile nelle edizioni standard 1CD e 1LP, edizioni speciali 2CD e 2LP, e edizioni Super Deluxe 4CD e 5LP. Sarà inoltre disponibile in Blu-ray, con il nuovo mix Dolby Atmos, audio stereo ad alta risoluzione e video promozionali di Day Tripper e We Can Work It Out, insieme a una edizione esclusiva Zoetrope in vinile per lo Shop Universal Music e una edizione limitata in vinile arancione (retailer exclusive).

I Beatles sono tra gli artisti di maggior successo e influenza della storia. Più di cinquant’anni dopo la loro separazione, la musica dei Beatles continua a risuonare attraverso le generazioni, dai fan che hanno vissuto la Beatlemania negli anni ’60 al nuovo pubblico che ha scoperto Hey Jude e Let It Be tramite streaming e social media. Oltre ai record di vendite, hanno ridefinito la moda, la cultura giovanile, la scrittura delle canzoni e la produzione discografica, dando vita alla “British Invasion” negli Stati Uniti e rivoluzionando la musica popolare con album come Rubber Soul e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

La loro eredità continua ad attirare milioni di visitatori verso luoghi come Abbey Road Studios, dove i fan si riuniscono ancora per ricreare la celebre foto del passaggio di Abbey Road. In un annuncio diffuso all’inizio di questo mese, è stato reso noto che il civico 3 Savile Row, sede del loro iconico concerto sul tetto, sarà trasformato nella prima “esperienza ufficiale per i fan”, con apertura prevista nel 2027.

L’attesissimo progetto cinematografico dedicato ai Beatles, composto da quattro film, debutterà nelle sale nell’aprile 2028, distribuito da Sony Pictures Entertainment e prodotto da Neal Street Productions. Per la prima volta, Apple Corps Ltd. e i Beatles hanno concesso i diritti per raccontare sul grande schermo l’intera storia della loro vita e utilizzare il loro catalogo musicale in un film sceneggiato. Diretto da Sam Mendes, vedrà protagonisti Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr), Paul Mescal (Paul McCartney) e Joseph Quinn (George Harrison).

A oltre sessant’anni dalla sua pubblicazione originale, Rubber Soul continua a rappresentare una tappa fondamentale nella storia dei Beatles: l’album che ha fatto da ponte tra la Beatlemania e la fase di straordinaria sperimentazione artistica che avrebbe dato vita a Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e ai capolavori successivi.