FRANZ FERDINAND in Italia ad agosto 2025: tutte le date del tour e la storia della band

I Franz Ferdinand tornano in tour in Italia con tre nuove date nell’agosto 2025, dopo il sold out del Fabrique di Milano lo scorso febbraio.

Ecco tutti gli appuntamenti confermati:

28 agosto 2025 – Villa Ca’ Cornaro, Romano D’Ezzelino (Vicenza) – AMA Music Festival (co-headliner con Stereophonics )

29 agosto 2025 – Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

30 agosto 2025 – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma – Roma Summer Festival

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/ff2025

su Vivaticket > https://www.rockon.it/ff2025v

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/ff2025

“The Human Fear”: il nuovo album dei Franz Ferdinand

Uscito il 10 gennaio 2025, The Human Fear è l’ottavo album in studio dei Franz Ferdinand. Prodotto da Mark Ralph, il disco è un tuffo nell’inconscio umano: undici canzoni che affrontano il tema della paura, delle sue forme e del modo in cui condiziona la nostra vita.

Il singolo di lancio, Night Or Day, è già diventato uno degli highlight dei concerti, accompagnato da un videoclip in bianco e nero diretto da Rianne White. L’album segna anche l’ingresso ufficiale in studio della batterista Audrey Tait e del chitarrista Dino Bardot.

Franz Ferdinand: 20 anni di ballo e rivoluzione

Da Take Me Out a No You Girls, da Ulysses a Do You Want To, i Franz Ferdinand sono una delle band simbolo del rock anni 2000. Nati a Glasgow nel 2002, con il carismatico frontman Alex Kapranos, hanno portato il post-punk sul dancefloor con stile, ironia e creativitĂ .

Anche nel 2025, con una formazione rinnovata e un sound che mescola chitarre, synth e liriche profonde, la band continua a far ballare generazioni diverse con concerti energici e coinvolgenti.

Franz Ferdinand: la recensione del concerto a Milano

A febbraio 2025, i Franz Ferdinand hanno infiammato il Fabrique di Milano con un live esplosivo. La scaletta ha unito i classici ai nuovi brani, regalando al pubblico momenti di pura euforia tra ritornelli iconici, synth ipnotici e incursioni sceniche in perfetto stile Kapranos.

Dal groove di Bar Lonely alla potenza di Michael, fino alla chiusura con This Fire, la band ha dimostrato di essere più viva che mai. E le date di agosto saranno un’occasione imperdibile per rivivere quelle emozioni.

đź“Ť Franz Ferdinand – Tour estate 2025 in Italia

Biglietti in vendita:

