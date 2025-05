MONDO MARCIO: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Francesca Maffioletti

Dopo il sold out al Gate di Milano per celebrare il 20° anniversario dall’uscita del suo primo album, Mondo Marcio torna nuovamente sul palco con una data imperdibile, prodotta da Vivo Concerti

L’artista che per primo è riuscito a sfondare le classifiche e a portare il rap all’orecchio del grande pubblico ha deciso di regalare ai fan del genere un’esibizione unica in cui per la prima volta ha portato sul palco dal vivo i brani di “Mondo Marcio”. Ora, con una carriera ricca di successi alle spalle, Mondo Marcio continua a dar voce al suo stato d’animo, affrontando esperienze che gli permettono di connettersi con il suo pubblico e di confermarsi come uno dei rapper più influenti e rispettati della scena italiana.

Biografia

Mondo Marcio, rapper milanese e icona dell’hip hop italiano, è stato il primo artista a sfondare le classifiche e a portare il rap con una nuova attitudine ad un pubblico mainstream. Nel 2006, a soli diciotto anni debutta ufficialmente con l’album “Solo un uomo”, che in pochi mesi raggiunge il traguardo del disco di Platino. Grazie al successo del singolo “Dentro alla scatola” l’album rimane in classifica per più di 40 settimane, portando così di fatto per la prima volta negli anni 2000 il rap ai vertici dell’industria musicale italiana. Nella sua carriera collabora con artisti del calibro di Mina, Caparezza, Emis Killa, Fabri Fibra e molti altri; dopo diversi album, oltre 150.000 copie vendute e tour in tutta Italia e in Europa, Mondo Marcio continua a essere un pilastro del rap italiano. Nel 2024 viene invitato da Esse Magazine per condurre “Link In Bio”, il primo format della piattaforma sull’attualità musicale italiana e internazionale. Fresco della collaborazione con Shiva nella traccia “Sete” – rivisitazione del brano storico di Mondo Marcio “Non ti ho mai detto” – e con Heartman sulla traccia “FAI L’UOMO” l’artista è attualmente al lavoro sul prossimo album di inediti anticipato dai singoli “La città del fumo ‐pt2” in collaborazione con Vale Pain e “Kerosene” con Tokyo.

Clicca qui per vedere le foto di Mondo Marcio a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).