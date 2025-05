CASINO ROYALE: scopri le date del tour insieme al produttore CLAP! CLAP!

Come un’araba fenice i Casino Royale rinascono sempre dalle proprie ceneri, guardando avanti, consapevoli della strada fatta e della vita vissuta ogni giorno fuori dal contesto artistico musicale. Affermatisi come una delle formazioni più originali della scena italiana, quest’estate il collettivo guidato da Alioscia Bisceglia calcherà i palcoscenici dei più importanti festival italiani insieme all’eclettico producer Clap! Clap! per presentare dal vivo FUMO, nuovo lavoro in uscita per Asian Fake il prossimo 23 maggio.

La prima data del tour li vedrà nella loro città d’origine, Milano, dove si esibiranno come headliner al MI AMI il 24 maggio. Il mese di giugno li porterà sul palco dell’Arena Wave di Modena il 6 e dello Sherwood Festival a Padova il 14. Il 21 giugno sarà la volta dell’Apolide Festival di Ivrea (TO), mentre il 23 giugno sbarcheranno nella capitale e saliranno sul palco della Casa del Jazz. Il 24 giugno discesa verso sud dove saranno ospiti de La Notte degli Osti a Eboli (SA). Il tour continuerà in Luglio con una data l’11 al Tanta Robba Festival di Cremona e il 29 nella cornice scenografica di CUBO Live a Bologna.

Coprodotto da Clap! Clap!, produttore dalla carriera e visibilità internazionali, FUMO è una vera e propria “suite”, un flusso di “immagini sonore” raccolte in brani, pensati per essere ascoltati in sequenza. La volontà è quella di andare in direzione contraria all’ascolto rapido veloce e superficiale che predomina spesso la fruizione musicale oggi.

Un racconto sonoro dove le parole descrivono gli scenari attuali, raccontando scontri, dualismi esasperati, ansie, pericoli e relazioni tra singoli e gruppi che portano ancora una volta in fine al voler affidarsi al “positivismo della volontà”. Fermarsi, osservare, riflettere e capire come agire e battersi per un cambiamento, uscendo dalla nebbia che rende questo universo dei singoli cieco ed intossicato dal “FUMO” che ci circonda.

È dal loro primo lavoro in italiano nel 1993 che la band milanese, una delle più longeve e seminali della scena italiana, prevede in un certo senso l’avverarsi di una deriva peggiorativa per questo sistema e questa società occidentale. In questo lavoro si torna a fare i conti con la storia attuale con questo clima pre-apocalittico e lo si fa lavorando artisticamente in maniera collettiva a più mani e con più teste.

CASINO ROYALE meet CLAP! CLAP!

24 Maggio 2025 Milano – MI AMI



6 Giugno 2025 Modena – Arena Wave

14 Giugno 2025 Padova – Sherwood Festival

21 Giugno 2025 Ivrea (TO) – Apolide Festival

23 Giugno 2025 Roma – Parco Casa del Jazz

24 Giugno 2025 Eboli (SA) – La Notte degli Osti

11 Luglio 2025 Cremona – Tanta Robba Festival

29 Luglio 2025 Bologna – CUBO Live