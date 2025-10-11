Connect with us

NEGRAMARO: Le foto e la scaletta del concerto di Torino

Published

Negramaro concerto Inalpi Arena Torino del 10 ottobre 2025
Negramaro in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il tour “NEGRAMARO PALASPORT 2025” ha toccato l’Inalpi Arena di Torino venerdì 10 ottobre 2025.

La band, protagonista di un lungo percorso artistico che abbraccia vent’anni di carriera e amicizia, ha presentato al pubblico torinese uno spettacolo che integra la loro ricca discografia con i nuovi brani.

La tappa torinese, che ha registrato il tutto esaurito, è stata un momento cruciale per la band, che sta portando in tour il materiale del nuovo album di inediti, in uscita questo autunno. Il concerto ha offerto ai presenti la possibilità di ascoltare dal vivo le nuove composizioni inframezzate dai successi storici che hanno definito gli ultimi vent’anni della musica italiana.

Il tour prosegue ora con le prossime date, tra cui Firenze (12 ottobre) ed Eboli (14 ottobre), per poi culminare nelle tre serate consecutive di Bari e Messina, e concludersi il 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per le tappe ancora in programma sono disponibili su Ticketone, confermando l’interesse del pubblico per la solida proposta live dei Negramaro.

Clicca qui per vedere le foto dei Negramaro in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Negramaro

NEGRAMARO: La scaletta del concerto di Torino

Luna piena
Ricominciamo tutto
Contatto
Fino all’imbrunire

La prima volta
Per uno come me
Nuvole e lenzuola
Io direi di sì
Berlino Est
Estate

Medley acustico:
Un passo indietro
Solo tre minuti.
Cade la pioggia
Free love
L’immenso
Via le mani dagli occhi

Bis:
Marziani
Meraviglioso
Mentre tutto scorre
Parlami d’amore

