NEGRAMARO: Le foto e la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini



Il tour “NEGRAMARO PALASPORT 2025” ha toccato l’Inalpi Arena di Torino venerdì 10 ottobre 2025.

La band, protagonista di un lungo percorso artistico che abbraccia vent’anni di carriera e amicizia, ha presentato al pubblico torinese uno spettacolo che integra la loro ricca discografia con i nuovi brani.

La tappa torinese, che ha registrato il tutto esaurito, è stata un momento cruciale per la band, che sta portando in tour il materiale del nuovo album di inediti, in uscita questo autunno. Il concerto ha offerto ai presenti la possibilità di ascoltare dal vivo le nuove composizioni inframezzate dai successi storici che hanno definito gli ultimi vent’anni della musica italiana.

Il tour prosegue ora con le prossime date, tra cui Firenze (12 ottobre) ed Eboli (14 ottobre), per poi culminare nelle tre serate consecutive di Bari e Messina, e concludersi il 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per le tappe ancora in programma sono disponibili su Ticketone, confermando l’interesse del pubblico per la solida proposta live dei Negramaro.

Clicca qui per vedere le foto dei Negramaro in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

NEGRAMARO: La scaletta del concerto di Torino

Luna piena

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire



La prima volta

Per uno come me

Nuvole e lenzuola

Io direi di sì

Berlino Est

Estate



Medley acustico:

Un passo indietro

Solo tre minuti.

Cade la pioggia

Free love

L’immenso

Via le mani dagli occhi



Bis:

Marziani

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore