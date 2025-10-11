NEGRAMARO: Le foto e la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini
Il tour “NEGRAMARO PALASPORT 2025” ha toccato l’Inalpi Arena di Torino venerdì 10 ottobre 2025.
La band, protagonista di un lungo percorso artistico che abbraccia vent’anni di carriera e amicizia, ha presentato al pubblico torinese uno spettacolo che integra la loro ricca discografia con i nuovi brani.
La tappa torinese, che ha registrato il tutto esaurito, è stata un momento cruciale per la band, che sta portando in tour il materiale del nuovo album di inediti, in uscita questo autunno. Il concerto ha offerto ai presenti la possibilità di ascoltare dal vivo le nuove composizioni inframezzate dai successi storici che hanno definito gli ultimi vent’anni della musica italiana.
Il tour prosegue ora con le prossime date, tra cui Firenze (12 ottobre) ed Eboli (14 ottobre), per poi culminare nelle tre serate consecutive di Bari e Messina, e concludersi il 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per le tappe ancora in programma sono disponibili su Ticketone, confermando l’interesse del pubblico per la solida proposta live dei Negramaro.
Clicca qui per vedere le foto dei Negramaro in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).
NEGRAMARO: La scaletta del concerto di Torino
Luna piena
Ricominciamo tutto
Contatto
Fino all’imbrunire
La prima volta
Per uno come me
Nuvole e lenzuola
Io direi di sì
Berlino Est
Estate
Medley acustico:
Un passo indietro
Solo tre minuti.
Cade la pioggia
Free love
L’immenso
Via le mani dagli occhi
Bis:
Marziani
Meraviglioso
Mentre tutto scorre
Parlami d’amore