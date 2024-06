MAX PEZZALI: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna

Foto di Luna La Chimia

Max Pezzali, il noto cantautore pavese, è tornato negli stadi per un ciclo di dieci date estive, in sette diverse città italiane, col nuovo “Max Forever (Hits Only)”.

Ieri sera si è esibito per la prima data allo Stadio Dall’Ara di Bologna e stasera ci sarà la replica con il sold out già annunciato.

“Max Forever (Hits Only)” – Il Tour Negli Stadi Italiani

Quest’estate Max Pezzali è tornato negli stadi, il suo habitat naturale.

Dopo la fortunata stagione di live 2022-2023 e lo show del settembre 2023 al Circo Massimo per i 30 anni di carriera, ha dato inizio, con un concerto a Trieste del 9 giugno, al nuovo tour “Max Forever (Hits Only)”, che questo weekend è arrivato nel vivace e antico capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Questo Tour anticipa l’uscita della serie tv “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, che sarà trasmessa da Sky a partire dal prossimo ottobre. Il Tour, che si chiuderà con il live di Bari in programma per il 13 luglio, vede come protagonisti i brani più celebri di Max Pezzali.

Dalla prima parte di carriera trascorsa insieme a Mauro Repetto negli 883 fino al ventennio successivo da solista, il concerto consiste in una carrellata di circa 30 canzoni che hanno appassionato varie generazioni di italiani, tratte dai 21 album della sua lunga discografia.

Una produzione così ricca non poteva che esprimersi in oltre due ore di esibizione ricche di brani leggendari e senza tempo da cantare a squarciagola come “Hanno Ucciso L’ Uomo Ragno”, “Eccoti”, “Tieni Il Tempo”, “Nord Sud Ovest Est”, “Come Mai” e tanti altri che hanno riportato indietro nel tempo il pubblico dello stadio bolognese.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Max Pezzali a Bologna (o sfoglia la gallery qui sotto).



MAX PEZZALI: La Scaletta del Concerto di Bologna

Viaggio Al Centro Del Mondo

Bella Vera

La Regina Del Celebrità

La Regola Dell’Amico

Io Ci Sarò

Come Deve Andare

Rotta X Casa Di Dio

La Radio A 1000 Watt

Sei Fantastica

Il Grande Incubo

Discoteche Abbandonate

Sei Un Mito

Nella Notte

Weekend

La Lunga Estate Caldissima

Una Canzone D’Amore

Come Mai

Nessun Rimpianto

Eccoti

Ci Sono Anch’io

La Dura Legge Del Gol

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno

Non Me La Menare / Te La Tiri / 6 1 Sfigato

Jolly Blue

Gli Anni

Grazie Mille

Nord Sud Ovest Est

Tieni Il Tempo

Con Un Deca