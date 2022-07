MARKY RAMONE: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Marky Ramone autentica leggenda vivente del punk rock è stato per 18 anni il batterista dei mitici RAMONES e ha contribuito a creare uno stile musicale che ha influenzato migliaia di band cambiato e la storia del rock. In scaletta tutti i maggiori successi della band americana per un’imperdibile serata all’insegna del vero punk rock!

Clicca qui per vedere le foto di Marky Ramone al Druso di Ranica (Bergamo) (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARKY RAMONE – la scaletta del concerto di Bergamo

SHEENA

HAVANA

LOBOTOMY

DO YOU WANNA DANCE

COMMANDO

BOYFRIEND

BEAT ON THE BRAT

SOMETHING TO DO

GLUE

HAPPY FAMILY

SHOCK TREATMENT

R’N’R HIGH SCHOOL

LET’S DANCE

SURFIN’ BIRD

JUDY

KKK

PET SEMATARY

SEDATED

CALIFORNIA SUN

I DON’T WANNA WALK

CRETIN HOP

CHAINSAW

HAPPY BIRTHDAY

SHE’S THE ONE

ROCKAWAY BEACH

LISTEN TO MY HEART

R.A.M.O.N.E.S.

BIS

GONNA KILL THAT GIRL

I DON’T CARE

GLAD TO SEE YOU GO

HAVE YOU EVER SEEN

PINHEAD

WONDERFUL WORLD

BLITZKRIEG BOP