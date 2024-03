JOKER OUT + JC Stewart: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Luna La Chimia

“See You Soon European Tour 2024” – La Prima Volta Dei Joker Out In Italia

Joker Out, la rock band slovena formatasi a Lubiana nel 2016 e rivelazione della New Wave ’10, è finalmente arrivata nel nostro Paese per esibirsi in due concerti speciali.

Il primo concerto italiano in assoluto della band si è tenuto ieri sera al Circolo Magnolia di Milano e stasera replicheranno all’Hall di Padova.

Opener di questi due appuntamenti è il cantautore nordirlandese JC Stewart, diventato virale nel 2020 dopo che Jennifer Aniston ha ripubblicato la sua parodia della sigla di Friends.



Il Shagadelic Rock‘n’Roll e La Ventata di Novità Gel Gruppo Sloveno

I Joker Out sono Bojan (voce), Kris (Chitarra), Jan (Chitarra), Nace (Basso) e Jure (Batteria) e sono amici fin dai tempi della scuola, luogo in cui hanno trovato la loro passione per fare musica insieme prendendo parte alla band scolastica.

I diversi caratteri di ciascuno di loro li ha portati a sviluppare un sound davvero unico, il Shagadelic Rock’n’Roll che, unito al marchio di fabbrica del rock softboy li ha resi irresistibili e tra le band più amate della Slovenia riportando i giovani sotto palco.

Con i singoli dell’album di debutto acclamato dalla critica, “Umazane Misli (Indecent notions)”, la band ha conquistato le classifiche radiofoniche e di streaming e i principali palchi sloveni.

Il loro secondo album, Demoni (Demons), li ha consacrati come i leader della New Wave slovena, gettando le basi per un successo internazionale con due canzoni in serbo, prima lingua del cantante. Vengono scelti dalla televisione slovena come rappresentanti per l’Eurovision Song Contest 2023 con il brano “Carpe Diem”, a conferma del riconoscimento internazionale che li ha portati a sperimentare anche con l’inglese, come hanno fatto nel loro ultimo singolo “Sunny Side of London“, pubblicato a settembre 2023.

I Joker Out e La Loro Incontenibile Energia Sul Palco

I loro live sono esplosivi, pieni di groove e di melodie orecchiabili e lo hanno dimostrato anche ieri sera a Milano sul palco del Magnolia dove non si sono risparmiati un solo momento esibendosi con un entusiasmo inarrestabile e la gioia negli occhi per il giovane pubblico accorso ad acclamarli e cantare con loro le loro canzoni. Cosa non di poco conto se si considera che alcune delle loro canzoni sono cantate in serbo e altre ancora in sloveno.

Una dimostrazione di affetto da parte del pubblico italiano che non è passata inosservata. Infatti Bojan, dopo aver salutato il pubblico pronunciando alcune frasi in italiano subito dopo il brano di apertura, ha continuato a provare a dire qualche parola in italiano durante tutto il concerto proprio per ricambiare l’impegno dei loro giovani fans a cantare canzoni in una lingua inusuale per loro.

Ciascuno di loro ha dato del suo meglio sul palco regalando così al pubblico del Magnolia una serata indimenticabile così come sarà indimenticabile la prima volta dei Joker Out in Italia.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Joker Out a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).