EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION + Veridia: le foto del concerto al Mediolanum Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

È finita l’attesa per il concerto italiano degli EVANESCENCE e i WITHIN TEMPTATION. Le band, capitanate da due delle donne più iconiche e creative del rock contemporaneo – Amy Lee e Sharon den Adel, uniscono le forze per Worlds Collide Tour ha toccato l’Italia per un’unica data al Mediolanum Forum di Milano.

Gli statunitensi pluripremiati ai Grammy Awards EVANESCENCE nascono nella metà degli anni ’90 e lasciano un segno in tutto il mondo: per la prima volta l’attenzione pubblica è sulle donne del rock. La band debutta nel 2003 con “Fallen”, l’album che ne consacra il successo e che rimane per 43 settimane nella classifica Billboard Top 10, vendendo più di 17 milioni di copie nel mondo. La miscela di sonorità gothic e hard rock diventa uno dei casi più degni di nota nella stagione musicale dell’epoca, anche grazie alla hit globale “Bring me to life”.

Nel 2021 la band guidata da Amy Lee, autrice, voce e pianista, ha pubblicato 4 nuovi singoli e l’album “The Bitter Truth” che ha raggiunto il # 1 su iTunes in 22 paesi, il # 2 in Germania e il # 4 nel Regno Unito.

I WITHIN TEMPTATION sono i leggendari capostipiti della musica symphonic & gothic, e collezionano oltre due decenni di attività: dal contratto con Universal Music Germania, con una partnership con Spinefarm Records per Nord America e Regno Unito, è nato “Resist”, ultimo progetto discografico della band, pubblicato il 1° febbraio del 2019.

Con sette album all’attivo e più di 3,5 milioni di copie vendute, i WITHIN TEMPTATION, guidati da Sharon den Adel e Robert Westerholt, sono una vera e propria forza e uno dei gruppi di maggior successo della scena heavy rock.

Clicca qui per vedere le foto degli Evanescence + Within Temptation al Mediolanum Forum di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

WITHIN TEMPTATION – la scaletta del concerto di Milano

See Who I Am

Iron

Paradise (What About Us?)

Angels

The Purge

Raise Your Banner

Entertain You

Don’t Pray for Me

All I Need

The Reckoning

Supernova

Ice Queen

Stairway to the Skies

Mother Earth

EVANESCENCE – la scaletta del concerto di Milano

Artifact/The Turn

Broken Pieces Shine

Made of Stone

Take Cover

Going Under

Wasted on You

Lose Control / Part of Me / Never Go Back

Far From Heaven

Your Star

End of the Dream

Better Without You

Call Me When You’re Sober

Imaginary

Use My Voice (with Sharon den Adel) (and Deena Jackoub)

Blind Belief

My Immortal

Bring Me to Life