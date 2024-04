CASSYETTE + Witch Fever + Harpy : le foto e la scaletta del concerto al BIKO di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



La cantante inglese CASSYETTE è una forza della natura, non c’è altro modo per descriverla. È una musicista dell’Essex che rivendica a gran voce e senza vergogna le sue radici rock, creando un pop alt-rock contagioso.



Dopo aver aperto i concerti di My Chemical Romance e dei Bring Me The Horizon negli UK, in Europa e Stati Uniti, aver vinto il premio Best Breakthrough Act agli Heavy Music Awards, aver pubblicato due nuovi singoli Why Am I Like This e Ipecac, tratti dal suo album di debutto This World F*cking Sucks, in uscita prossimamente, Cassyette è tornata in Italia per una data da headliner ieri 27 aprile al BIKO di Milano.

Clicca qui per vedere le foto di Cassyette, Witch Fever e Harpy a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

CASSYETTE – la scaletta del concerto di Milano

Degenerette Nation

Ipecac

Like That

Diehatecry

September Rain

GO

Sex Metal

When She Told Me

Over It

Picture Perfect

Why Am I Like This

Dead Roses

Mayhem

Petrichor

Prison Purse

BIS

This World Fucking Sucks

Dear Goth