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BLANCO: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

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Blanco concerto all'Inalpi Arena Torino del 25 aprile 2026
Blanco in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Torino ha tremato sotto l’energia incontenibile di Blanco, che ha trasformato l’Inalpi Arena in un mare di voci e pura adrenalina. Il concerto è stato un’esplosione di vitalità, confermando che il tour 2026 rappresenta la definitiva consacrazione di un artista capace di abbattere ogni barriera tra palco e pubblico.

Blanco ha portato in scena la sua solita attitudine cruda e autentica, alternando i ritmi serrati dei suoi successi storici a momenti di profonda intensità emotiva dove la sua voce graffiante è rimasta l’unica protagonista assoluta.

L’evoluzione rispetto ai tour precedenti è evidente in una produzione visiva d’impatto, capace di esaltare la fisicità di una performance che non lascia respiro.

Non si è trattato di un semplice spettacolo musicale, ma di un’esperienza viscerale in cui il cantante non ha esitato a cercare il contatto diretto con i fan, rendendo l’atmosfera elettrica e indimenticabile.

Il sold-out di Torino dimostra quanto il pubblico abbia ancora bisogno di questa onestà artistica, fatta di sudore e verità.

Chi ha partecipato al live sa bene che Blanco non si limita a cantare, ma vive ogni singola nota insieme alla sua gente, lasciando un segno indelebile nel cuore della città piemontese.

Clicca qui per vedere le foto di Blanco in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Blanco

Blanco: la scaletta del concerto di Torino

  1. Intro
  2. Ti Voglio Bene Uomo
  3. L’Isola Delle Rose
  4. Paraocchi
  5. Ladro Di Fiori
  6. Anche A 20 Anni Si Muore
  7. Finchè Non Mi Seppelliscono
  8. Fuori Dai Denti
  9. Sai Cosa C’È
  10. Maledetta Rabbia
  11. Peggio Del Diavolo
  12. Belladonna
  13. Lucciole
  14. Piangere A 90°
  15. Un Briciolo Di Allegria
  16. Ricordi
  17. Intro + La Canzone Nostra
  18. Nostalgia
  19. Los Angeles
  20. Blu Celeste
  21. Woo
  22. Pornografia
  23. Notti In Bianco
  24. 15 Dicembre
  25. Innamorato
  26. Mi Fai Impazzire
  27. Brividi
  28. Un Posto Migliore
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