BLANCO: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini

Torino ha tremato sotto l’energia incontenibile di Blanco, che ha trasformato l’Inalpi Arena in un mare di voci e pura adrenalina. Il concerto è stato un’esplosione di vitalità, confermando che il tour 2026 rappresenta la definitiva consacrazione di un artista capace di abbattere ogni barriera tra palco e pubblico.

Blanco ha portato in scena la sua solita attitudine cruda e autentica, alternando i ritmi serrati dei suoi successi storici a momenti di profonda intensità emotiva dove la sua voce graffiante è rimasta l’unica protagonista assoluta.

L’evoluzione rispetto ai tour precedenti è evidente in una produzione visiva d’impatto, capace di esaltare la fisicità di una performance che non lascia respiro.

Non si è trattato di un semplice spettacolo musicale, ma di un’esperienza viscerale in cui il cantante non ha esitato a cercare il contatto diretto con i fan, rendendo l’atmosfera elettrica e indimenticabile.

Il sold-out di Torino dimostra quanto il pubblico abbia ancora bisogno di questa onestà artistica, fatta di sudore e verità.

Chi ha partecipato al live sa bene che Blanco non si limita a cantare, ma vive ogni singola nota insieme alla sua gente, lasciando un segno indelebile nel cuore della città piemontese.

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Blanco: la scaletta del concerto di Torino