ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini

Torino ha vissuto una notte di pura energia ieri all’Inalpi Arena, dove Annalisa ha portato il suo nuovo travolgente tour confermandosi come la regina assoluta del pop italiano.

Lo spettacolo è stato un mix perfetto di hit iconiche, coreografie internazionali e scenografie infuocate che hanno trasformato il palazzetto in un enorme cuore pulsante.

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Annalisa: la scaletta del concerto di Torino