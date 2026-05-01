ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini
Torino ha vissuto una notte di pura energia ieri all’Inalpi Arena, dove Annalisa ha portato il suo nuovo travolgente tour confermandosi come la regina assoluta del pop italiano.
Lo spettacolo è stato un mix perfetto di hit iconiche, coreografie internazionali e scenografie infuocate che hanno trasformato il palazzetto in un enorme cuore pulsante.
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Annalisa: la scaletta del concerto di Torino
- Canzone estiva (intro)
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Il mondo prima di te
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)
- Indaco Violento
- Dieci / Alice e il blu / Bonsai
- STORIE BREVI (Tananai & Annalisa song)
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Roxanne (The Police cover)
- Piazza San Marco (Annalisa & Marco Mengoni song)
- Canzone estiva
- Tropicana / Disco Paradise
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono