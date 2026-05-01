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ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

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Annalisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 30 aprile 2026
Annalisa in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Torino ha vissuto una notte di pura energia ieri all’Inalpi Arena, dove Annalisa ha portato il suo nuovo travolgente tour confermandosi come la regina assoluta del pop italiano.

Lo spettacolo è stato un mix perfetto di hit iconiche, coreografie internazionali e scenografie infuocate che hanno trasformato il palazzetto in un enorme cuore pulsante.

Clicca qui per vedere le foto di Annalisa in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Annalisa

Annalisa: la scaletta del concerto di Torino

  1. Canzone estiva (intro)
  2. Dipende
  3. Ragazza Sola
  4. Chiodi
  5. Bye Bye
  6. Il mondo prima di te
  7. Nuda
  8. Eva+Eva
  9. Movimento lento
  10. Avvelenata
  11. Delusa
  12. Tsunami
  13. Stelle
  14. Euforia
  15. Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)
  16. Indaco Violento
  17. Dieci / Alice e il blu / Bonsai
  18. STORIE BREVI (Tananai & Annalisa song)
  19. Sinceramente
  20. Mon Amour
  21. Esibizionista
  22. Maschio
  23. Emanuela
  24. Roxanne (The Police cover)
  25. Piazza San Marco (Annalisa & Marco Mengoni song)
  26. Canzone estiva
  27. Tropicana / Disco Paradise
  28. Amica
  29. Una tigre sul letto continua a parlarmi
  30. Bellissima
  31. Io sono

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