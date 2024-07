ACTION BRONSON: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



All’anagrafe Arian Arslani, Action Bronson nasce e cresce nel Queens, dove si lascia incantare sin da piccolo dalla scena hip hop degli anni Novanta. Prima di passare al rap, studia alla scuola di cucina dell’Art Institute di New York e diventa un famoso chef. L’amore per la cucina e il buon cibo portano Bronson a condurre un cooking show online tutto suo, Action in The Kitchen, che contribuisce a renderlo estremamente popolare in tutti gli Stati Uniti. Nel 2007, però, un brutto incidente lo costringe ad allontanarsi dalla cucina. È in questo momento che Bronson approfondisce la sua passione per il rap e le rime. Nel 2011, infatti, vengono pubblicati Bon Appetit….Bitch!, Dr. Lecter, The Program EP e Well-Done – registrato in collaborazione con Tommy Mas e con Statik Selektah. Magnetico e imprevedibile sul palco, nei suoi testi Bronson evoca l’ambiente underground di New York e descrive l’ossessione per il cibo e la cucina. Blue Chips è il disco che nel 2012 porta il suo nome nel firmamento della scena indipendente americana e alla fine dello stesso anno l’artista sigla un contratto con la Warner Bros Records, celebre etichetta del magazine Vice. Action Bronson ha rappato con Kendrick Lamar e Mac Miller e compare anche nel remix ufficiale di Uptown Funk, la celebre hit di Mark Ronson, con cui torna a collaborare nel 2016 per la realizzazione della colonna sonora di Suicide Squad, a cui partecipa anche la voce dei Black Keys, Dan Auerbach.

Nel suo recente concerto al Circolo Magnolia di Milano, Action Bronson ha dimostrato ancora una volta il suo talento magnetico e la sua imprevedibilità sul palco, incantando il pubblico con le sue rime evocative e la sua presenza scenica travolgente.

I fan milanesi hanno avuto l’occasione di vivere un’esperienza unica, immersi nell’energia e nella passione che caratterizzano ogni performance dell’artista del Queens.

Clicca qui per vedere le foto di Action Bronson a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).