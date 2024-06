N.I.K.O.: guarda in anteprima il video “Ballaci Su”

Racconta il gruppo: il nostro cantante Niko, in pieno Far West, viene perseguitato da un cowboy cattivo, Nico (con la C, non la K!), che ha intenzione di catturare tutta la band. C’è un duello, in cui Niko spara per primo, ma dalla pistola esce solo un fiore. Nico ride e imprigiona Niko insieme ai compagni. Tuttavia, Leslie, la voce femminile della band, arriva per liberarli. C’è un nuovo duello, questa volta tra Nico e Leslie. Lui spara per primo, ma anche dalla sua pistola esce un fiore. Lei sorride soddisfatta e lo invita al concerto a casa sua.

Nel videoclip compare anche un ospite speciale: Pasquale Leonardi, chitarrista di Mox e Matteo Paolillo.

Con “Ballaci su” vogliamo sottolineare come sia possibile unire anche in piccoli e semplici progetti culture diverse. Gli attori principali sono un austriaco e un argentino che vivono a Roma e hanno girato a Vienna, ma questa unione non deve essere vista come un’esotica curiosità, bensì come una normalità in cui le persone si incontrano senza fretta o paura. Una mattonella colorata che, insieme ad altre mattonelle colorate, forma un bel pavimento, riflettendo la realtà.

NIKO

Autore, polistrumentista e attore viennese, Nikolai Selikovsky debutta nel 2009 nel cast del film “Sturmfrei”, per poi affermarsi come rapper con l’album “Dichter der Großstadt” del 2010. Nel 2013 si trasferisce a Roma per studiare al DAMS dell’Università Roma Tre. Al suo ritorno in Austria trasforma il progetto solista N.I.K.O. in una band con cui si esibisce in tutta Europa. Collabora con produttori come Andreas Lettner e Tebo, che permettono la nascita di successi come “Unter Strom”. Nel 2018, decide di trasferirsi nuovamente a Roma, traducendo alcune sue canzoni in italiano e pubblicando, con il nome Freddy Re, il singolo “Tigri ed Eufrate”. Il 2023 lo vede nel cast di “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio, “Un Amore” (distribuito nel 2024 in esclusiva su Sky) e della serie “The Decameron”, in arrivo su Netflix a luglio 2024. “Ballaci Su” segna un nuovo inizio per N.I.K.O. in Italia. Al suo fianco dal 2022, nella produzione, Federico Torri.

Crediti del video

Regia: Nikolai Selikovsky

Storia: Laura Sinceri, Nikolai Selikovsky

DOP: Hans Selikovsky

Scenografia: Mischa Mikysek

Addestratrice di animali: Zoë Oladeinde

Maestro delle armi: Hagen Dürre

Catering: Helga Selikovsky

Location Scout: Mischa Mikysek & Daniel Stöffler

Location: Winnitou Festspiele, Fels am Wagram, Grazie a Manfred Skopik!!

Cori di sottofondo: Leslie April

Basso: Thatiana Lopes

Batteria: Lukas Fellner

Chitarra elettrica: Pasquale Leonardi, Nikolai Selikovsky

Tastiere: Eva Brandner

Voce principale: Nikolai Selikovsky

Ingegnere di mastering: Martin Scheer

Produttori: Federico Torri, Lukas Fellner, Nikolai Selikovsky