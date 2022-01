MAZZINI: guarda in anteprima il video “Tutta la mattina”

Esce domani il video ufficiale di“Tutta la mattina” (MAIONESE Project/Matilde Dischi), il nuovo singolo del cantautore MAZZINI.

Una giornata apparentemente monotona che si trasforma in un’esplosione di energia e libertà: il videoclip di “Tutta la mattina”, caratterizzato da una color effetto pellicola, dà spazio a quella parte più sfrenata e giovanile che tutti hanno dentro ma che spesso viene schiacciata dal peso della routine e delle responsabilità. La sensazione di euforia del protagonista è resa ancora più efficacemente grazie alle riprese movimentate del regista Riccardo Sanmartini, che coinvolge così lo spettatore in questi momenti di sana follia.

«Nel video viene rappresentata una “giornata tipo” di una persona adulta: dall’attesa del bus, alle ore passate al lavoro, al portare la macchina dall’autolavaggio a fine serata. In tutta questa quotidianità – spiega Mazzini – viene improvvisamente fuori quello spirito più genuino e adolescenziale che descrivo nel testo della canzone, e mi ritrovo così a ballare, saltare e cantare in situazioni assolutamente fuori contesto!»

Sulla scia del singolo precedente “Fuorisede”, con “Tutta la mattina” Mazzini torna così a parlare del periodo dell’adolescenza, questa volta mettendo l’accento sull’importanza degli amici veri e genuini che sanno sempre come far tornare il sorriso e portano un pizzico di leggerezza in più. Il nuovo singolo è un brano fresco e pop caratterizzato da una forte impronta elettronica, scritto dallo stesso Riccardo Mazzini e registrato presso StudioNero di Roma con la produzione artistica di Marta Venturini, in cui scorrono come in un flashback attimi di vita vissuta, intervallati da un ritornello ipnotico.

Un invito ad assaporare i momenti di spensieratezza quando capitano, senza preoccuparsi eccessivamente del futuro e di cercare una strada già tracciata o un percorso prestabilito, “tanto alla fine non importa, questa nave in qualche porto ci porta”.

MAZZINI è un cantautore italiano che “dà del tu”. Il punto cardine della sua scrittura è la sincerità nel raccontare la propria quotidianità fatta di amori disordinati, storie tra amici e la voglia di non rimanere sempre fermo. Nel 2020 Mazzini firma per Romolo Dischi, etichetta discografica romana, sotto la quale sono uscite le sue prime canzoni “Coppia”, “Accendino” e “Lorena“, tutte inserite in alta rotazione su Rai Radio2 Indie e l’ultima entrata nella playlist ufficiale di Amazon Music “Nuovo Indie Italiano”. Nel 2021 inizia la nuova avventura discografica con Maionese Project di Matilde Dischi, con la quale pubblica il 7 ottobre il nuovo singolo “Fuorisede“, registrato presso lo Studionero di Roma con la produttrice Marta Venturini (Calcutta, Galeffi, Paola Turci, Emma Marrone, Viito e tanti altri), che entra a sua volta in rotazione su Rai Radio2 Indie. Il 7 gennaio 2022 esce il nuovo singolo “Tutta la mattina”.

https://www.facebook.com/mazzinisuona

https://www.instagram.com/mazzini_suona/?hl=it