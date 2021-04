CHARLIE RISSO: il nuovo video “Nothing At All” girato in Super 8

Nothing At All è il terzo videoclip estratto da Tornado (2020), secondo disco di Charlie Risso, cantautrice genovese che aggiunge così un nuovo capitolo al suo viaggio tra musica, parole ed immagini nei meandri degli stati d’animo.

Nothing At All è un brano che ripercorre i ricordi di un viaggio romantico e incantato, sospeso tra la realtà e il sogno. Il video, girato in Super 8 e diretto da Marco Pellegrino, rievoca il senso di malinconia e di sospensione che pervade il brano. Un parco giochi, una spiaggia, una banchina sospesa sul mare, luoghi dove le emozioni si scontrano in bilico tra una quasi fatata irrealtà e un vero e proprio incubo.

Charlie Risso concentra sapientemente nella sua musica il folk, l’alternative rock e il pop con un espiro internazionale. “We used to play that stupid game, that you never liked and I never won again”. La voce della cantautrice, artista cosmopolita dal sound ammaliante e malinconico – in un mix tra Lana Del Rey, Beth Gibbons e atmosfera alla Twin Peaks – sussurra, accompagnata dalla sua chitarra, di un rapporto logoro e di una rassegnazione oramai inevitabile. “I feel nothing at all, nothing at all, nothing at all”.