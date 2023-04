AMBER ARCADES + Charlie Risso + Lady Vie in concerto il 2 Maggio a Milano

Amber Arcades è lo pseudonimo di Annelotte de Graaf, musicista pop sperimentale olandese. La de Graaf è un camaleonte che si reinventa ad ogni album, traendo ispirazione tanto dalla musica pop sperimentale quanto dalla tradizione folk americana. Ha pubblicato finora tre dischi: “Fading Lines” (2016), “European Heartbreak” (2018) e “Barefoot On Diamond Road” (2023). Ogni lavoro, seppur diverso l’uno dall’altro, è caratterizzato da melodie toccanti, voci sognanti e testi riflessivi.

Opening Act: Charlie Risso + Lady Vie

Martedì 02 Maggio 2023 – MILANO – Arci Bellezza

“Barefoot On Diamond Road”, uscito su Fire Records nel febbraio di quest’anno, è l’antidoto per le pene d’amore, concepito a distanza con lo sparring partner originale Ben Greenberg, rappresenta Annelotte matura; un raggiungimento della ‘maggiore età’ ambientato in una nuova città ed una nuova positività alla base. “Questo disco rivela davvero parti di me e del mio rapporto con l’essere musicista e fare musica. È come una resa dei conti, rendersi conto di quanto sia importante fare le cose per le giuste ragioni e come questo possa cambiare il tuo cammino di vita.

Immerso in un “wall of sound” che consuma tutto, Barefoot On Diamond Road suona come i My Bloody Valentine in acustico, e tutto funziona alla perfezione; è una congiunzione di suoni, dai ritmi inquieti del ‘dancefloor’ al ‘kosmische’ sinfonico, un arazzo pop barocco cucito lateralmente con violoncelli, arpe ed una chitarra d’acciaio che echeggia in lontananza. È un disco maturo e avvincente, pieno di costruzioni sonore al rallentatore e momenti epici che lo elevano ad altezze vertiginose – pensate a The Gun Club seduti insieme ai Portishead…tutto potrebbe succedere – un film immaginario. PJ Harvey più in là si nasconde nella penombra.

CHARLIE RISSO

Charlie Risso è un’artista e songwriter indipendente italiana, che spazia tra electro folk, dream pop e shoegaze con influenze elettroniche. Si è esibita, tra gli altri, al Rocksteady di Londra, al GOA BOA Festival di Genova e al Sofar Sound di Pisa. Il suo ultimo lavoro è l’EP “The Light”, frutto della collaborazione con Federico Dragogna (Ministri), produttore artistico della release, mentre iI nuovo album sarà pubblicato nell’Ottobre 2023, con la collaborazione e la produzione artistica di Hugo Race (Nick Cave and the Bad Seeds), la partecipazione della violinista H.E.R. (Franco Battiato, Lucio Dalla, Morrissey) e del musicista Roberto Dellera (Afterhours, The Winstons, Calibro 35).

LADY VIE

Songwriter cresciuta nell’area di Milano, attraversa tutti i colori dell’indie rock contemporaneo, forte di una voce suadente ed emozionale dalla radice soul. Collabora col songwriter e chitarrista dei The Comet, Matteo Pauri, sul palco al suo fianco per suonare i brani contenuti nell’EP di prossima uscita, prodotto dal mitico Giorgio Canali.