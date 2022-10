CHARLIE RISSO: guarda in anteprima il video “The Light”

“The Light” è il nuovo videoclip della cantautrice Charlie Risso, oggi in anteprima esclusiva per l’Italia su Rockon.

Il singolo omonimo pubblicato lo scorso 7 ottobre da Incadenza, è un brano dal forte valore spirituale e non necessariamente religioso ma più metaforico, dalle sonorità cinematografiche e sospese. È un brano evocativo con un crescendo tra glitch music e pop etereo con sonorità elettroniche nordiche che ricordano band come i The DØ e i Chromatics. La voce di Charlie conduce verso dimensioni alternative e “The Light” simboleggia l’evoluzione verso uno stadio superiore abbandonando le futilità terrene. Un punto di vista nuovo che conduce verso l’illuminazione.

Nel videoclip Charlie unica protagonista delle scene si muove in un’atmosfera eterea caratterizzata dagli elementi naturali come fuoco e pioggia. Nelle immagini firmate dal regista Emanuele Cova, la cantante fluttua e cammina in mondo onirico, dove scenografia e outfit sono ridotti al minimo. Una scelta, quella della semplicità, per mettere in evidenza il significato dei testi e la scelta musicale.

Il singolo e il video anticipano l’omonimo EP con la produzione artistica di Federico Dragogna (Ministri), mix e master di Mattia Cominotto (ex Meganoidi), disponibile da venerdì 4 novembre in tutte le piattaforme digitali.

Chi è Charlie Risso

Charlie Risso è una cantautrice e musicista di origine genovese. Dopo la maturità artistica si trasferisce a Milano per studiare arti grafiche, poi a Londra dove perfeziona il suo inglese mentre lavora come decoratrice.

Il suo disco d’esordio uscito nel 2016 s’intitola “Ruins of memories”, con la produzione di Mattia Cominotto (Meganoidi, Tre Allegri Ragazzi Morti) viene pubblicato dall’etichetta Incadenza. Il disco viene descritto dalla critica come “intenso e senza tempo”, dove rock e folk si mescolano in un progetto intimo e dal respiro internazionale.

Nel 2019 Charlie fa il suo esordio in UK al Rocksteady club di Londra pochi giorni prima del primo lockdown.

Nel dicembre 2020 pubblica “Tornado”, un album ispirato ed intenso dalle atmosfere cinematografiche alla Badalamenti, autore -tre le altre cose- della colonna sonora di Twin Peaks. “Tornado” è un viaggio tra sogno e materia sospeso in un limbo conturbante fatto di luci e pennellate scure, scritto da una compositrice che si colloca musicalmente tra Lana Del Rey, Nick Drake e Mazzy Star. Indie/dream pop/rock è la descrizione più adatta per un lavoro che ha avuto diversi positivi riscontri tra pubblico e stampa. Grazie alle sue morbide atmosfere intriganti ha subito interessato diverse produzioni cinematografiche che hanno utilizzato suoi brani. Tra queste “Per tutta la vita” di Lotus production con la regia di Paolo Costella uscito nel 2021 e “Tramonto a nord ovest” di Fargo Entertainment con regia di Luisa Porrino in uscita nel 2022 e candidato ai Festival di Cannes e Berlino.

Durante l’estate 2021 Charlie Risso e la sua band si sono esibiti su palchi come quello del Goa Boa Festival, aprendo il concerto dei Coma_Cose, alla Claque di Genova ed al Fabrica di Treviso.

Nel 2022 partecipa ad una residenza artistica al Lake studio di Massaciuccoli insieme al musicista e produttore discografico australiano Hugo Race, già al fianco di Nick Cave nei Bad Seeds.