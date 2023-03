TAME IMPALA: ascolta “Wings of Time”, inedito dalla colonna sonora di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri

I Tame Impala (Kevin Parker) hanno pubblicato “Wings of Time”, brano inedito per la colonna sonora del nuovo film di avventura fantasy Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves distribuito da Paramount Pictures e eOne, in uscita nelle sale italiane il 30 marzo.

“Ricevere la richiesta di realizzare un brano per la colonna sonora di D&D mi è sembrata un’occasione imperdibile per assecondare il mio amore di lunga data per il prog rock fantasy“, racconta Parker.

“Ho reclutato il mio buon amico Nicholas Allbrook, la persona che credo apprezzi più di tutti questo argomento. Abbiamo affittato una villa in Spagna, che sembrava un castello, per due notti durante la data del Primavera Sound. Quel luogo ci ha messo nella giusta disposizione d’animo e da lì è partito tutto. Siamo rimasti svegli fino a tardi tirando fuori idee strane e parole per testi di canzoni“.

In Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, un ladro affascinante e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno rischiosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate. Il film porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo in un’avventura esilarante e ricca di azione.

Scritto, diretto e prodotto esecutivamente da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, e interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman e Daisy Head, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves uscirà nelle sale italiane, distribuito da Paramount Pictures ed eOne, il 30 marzo 2023 e nelle sale di tutto il mondo il 31 marzo 2023.