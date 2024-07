I cinque brani preferiti di Kinozoe

Lanciato in orbita dall’omonimo singolo, Astro è il nuovo album di Kinozoe. Un brano elettronico con timbro di batteria che riporta alla mente gli anni ’90, mentre il testo fa riferimento allo stile di una vita grunge, che deriva dalla parola “grungy”, espressione gergale in voga dagli anni Settanta a indicare qualcosa di dirty o filthy, ovvero sporco e sudicio.

Vocalist dei Txdsmook, Kinozoe intraprende il primo viaggio da solista parallelo alla band con un suo album. L’artista sardo inizia il suo viaggio musicale nel 2010 con le band locali. Nel 2014 fonda con il chitarrista Massimo Venusti la band Tuxedo Smooking, successivamente abbreviato in Txdsmook. Ora la partenza della sua carriera da solista. Gli abbiamo chiesto di indicarci le sue cinque canzoni di riferimento.

1 – Meganoidi- Zeta reticoli

Ho passato dei momenti che non amo ricordare , ho trovato la forza grazie a un paio di cuffie ascoltando questa canzone. Sull’orlo del fallimento emotivo e indossando quella maschera sorridente che fa intendere che tutto è ok (anche se in verità è il contrario) rientravo a casa con un vuoto dentro.

Un giorno sentii Zeta reticoli per caso ed è scoppiato l’amore per questo brano .

Parole dirette e una musica che ancora oggi, nel contesto musicale italiano è difficile da replicare. A ogni mia caduta, a ogni passo falso questo brano riesce a tendermi la mano per rialzarmi.

2- Lynyrd Skynyrd – Simple Man

E sii un uomo semplice

Sii qualcosa che tu ami e capisci

Sii un uomo semplice

Lo farai per me figlio,

se puoi?

Questa è la sola traduzione del ritornello di “Simple man”, la canzone parla di una madre che incoraggia il suo figlio nell’essere un uomo semplice. Ogni parola, ogni armonia fa intendere quanto grande è l’amore della donna per il figlio e quanto i valori della madre siano umili.

Accostare questo testo al genere Southern Rock non è semplice e anche se i Lynyrd Skynyrd sono prevalentemente conosciuti per brani come “Sweet home Alabama” o “Free bird”, per quanto mi riguarda “Simple man” è il loro più grande successo.

3- Angelo Branduardi – Ballo in Fa# Minore

Poema e opera musicale, con melodie cinquecentesche l’opera parla di come l’uomo sfida o inganna la morte. Branduardi genio indiscusso della musica italiana ha riportato delle sonorità rinascimentali nell’era moderna. Questo è un brano che avevo messo nel cassetto perché lo sentivo solo negli lp di mio padre. Tempo fa ho acquistato delle cuffie di alta qualità e ho riascoltato il brano e la sua profondità è incomparabile!

4- Dropkick Murphys – I’m Shipping Up To Boston

Colonna sonora del film The Departed! So che chi ha visto il film ha subito Shazzammato la canzone! Sì perché a parte il magnifico film se senti una canzone del genere non puoi non riascoltarla. Un po’ come gli anni 90 che tutti aspettavano alla radio la canzone preferita con il dito sul tasto Rec anche io ho shazzamato i Dropkick Murphys. Quando ascolti questa canzone ti vedi un po’ gangster ma anche un po’ pirata e se pur non essendo conosciutissimi in italia in america rimangono i re del Celtic Punk

5- Lucio Corsi – La Bocca della verità

Ho conosciuto le sue canzoni solo qualche mese fa e devo dire che ha un talento innato. I suoni sono pazzeschi ma la canzone “ Nella bocca della verità” ha un qualcosa in più che mi affascina ossia l’uscita dagli schemi.

Una di queste uscite è Il bridge Giapponese che penso sia stato inserito apposta per far tornare in mente le sigle dei cartoni a chi l’ascolta .

Lucio è un grande musicista pertanto tutte le sue canzoni hanno un bellissimo tiro di chitarra e “nella bocca della verità” ho trovato la grinta giusta sul testo :

“Io sono uno che muore

Che sparisce come tutto il resto, è chiaro

Se sarò polvere che sia da sparo “

Il suo non darsi per vinto come illude il testo è per me un inno o un motto di tutti i giorni. Personalmente penso che quest’artista sia uno dei migliori giovani in circolazione e spero che arriverà presto in cima.