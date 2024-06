I 5 brani preferiti di Will Brown

Torna il cantautore americano dalla voce unica Will Brown.

Dopo aver pubblicato lo scorso anno il suo debut ep “The Walk Higher EP” e aver raggiunto quasi un milione di streaming in una manciata di mesi, annuncia l’inedito “Phoenix Rise” , disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 7 giugno.

Nato e cresciuto in Kansas, USA, dove è stato educato al Gospel e al Soul prima di scoprire il pop di Whitney Houston, Brandy e Sam Smith, Will ora divide il suo tempo tra Londra e Los Angeles. La passione di Will per la musica è sbocciata alle scuole medie quando ha realizzato il suo sogno di diventare un cantante. In seguito, ha assunto la direzione del dipartimento musicale nella chiesa di suo padre e, a 21 anni, è entrato a far parte del coro Gospel del cantante DeWayne Woods (nominato ai Grammy) come cantante di supporto, un ruolo che ha ricoperto per un decennio, collaborando con rinomati artisti gospel.

Noi non potevamo che conoscerlo meglio, attraverso i suoi cinque brani preferiti.

Jacob Banks – “Unholy War“

“Unholy War” di Jacob Banks è una testimonianza del potere delle emozioni crude e dell’anima. La voce profonda e risonante di questa traccia e la sua potente narrazione hanno influenzato profondamente il mio approccio nel trasmettere emozioni attraverso la musica. L’abilità di Jacob Banks di fondere il soul con i suoni contemporanei mi ha ispirato a creare musica che sia allo stesso tempo senza tempo e rilevante, spingendomi ad esplorare le profondità della mia estensione vocale e l’intensità delle mie esperienze.

Aretha Franklin – “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”

“I Never Loved a Man” di Aretha Franklin è il punto più alto dell’espressione piena di sentimento. La voce imponente e la profondità emotiva di Aretha in questa canzone mi hanno insegnato l’importanza dell’autenticità e della passione nelle mie esibizioni. La sua capacità di trasmettere vulnerabilità e forza allo stesso tempo mi ha ispirato ad abbracciare le mie emozioni e a trasmettere le mie canzoni con sincera sincerità e potenza.

Michael Bolton – “Go the Distance“

“Go the Distance” di Michael Bolton è un inno di perseveranza e determinazione. Questa canzone mi ha influenzato sottolineando l’importanza della resilienza e del perseguimento dei sogni. La voce impennata di Bolton e il messaggio edificante della canzone mi hanno motivato a creare musica che non solo intrattenga ma ispiri anche gli ascoltatori a superare le loro sfide e lottare per la grandezza.

Whitney Houston – “I Have Nothing“

“I Have Nothing” di Whitney Houston è un corso di perfezionamento sull’eccellenza vocale e sulla narrazione emotiva. L’impareggiabile controllo vocale di Whitney e la profondità dei sentimenti che porta in questa canzone hanno influenzato profondamente il mio stile vocale. Questa traccia mi ha ispirato a superare i limiti delle mie capacità vocali e a fornire performance che non sono solo tecnicamente competenti ma anche profondamente commoventi.

Sam Smith – “Diamonds“

“Diamonds” di Sam Smith mette in mostra il potere di combinare la vulnerabilità con un ritmo ballabile. La miscela di angoscia e empowerment di questa canzone ha influenzato il mio approccio alla creazione di musica pop dance che risuona a livello emotivo. La capacità di Sam Smith di infondere nei brani dance l’anima e la narrazione personale mi ha ispirato a creare canzoni che siano allo stesso tempo orecchiabili e profondamente significative, con l’obiettivo di connettersi con gli ascoltatori a un livello più profondo facendoli commuovere.