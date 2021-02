LYNYRD SKYNYRD: esce il 9 aprile il leggendario “Live at KNEBWORTH ‘76”

Il prossimo 9 aprile, Eagle Rock Entertainment pubblicherà “Lynyrd Skynyrd: Live At Knebworth ’76” in tre edizioni fisiche (DVD+CD, Blu-ray+CD e 2LP+DVD LTD Edition) e in video digitale. Il documento contiene la storica performance della band di Jacksonville al Festival di Knebworth, Inghilterra, del 21 agosto 1976.



Prenota il disco su Amazon > https://amzn.to/3pBqdVr

È la leggendaria formazione dei Lynyrd Skynyrd, con Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Steve Gaines, Leon Wilkeson, Artimus Pyle, Billy Powell e le Honkettes: il set faceva parte del famoso festival britannico di Knebworth che vantava artisti del calibro di Todd Rundgren’s Utopia e 10cc ed aveva come headliner i Rolling Stones.

Le immagini del concerto, originariamente disponibili solo nel film del 1996 “Freebird … The Movie”, erano intervallate in quel documentario da interviste e da filmati di altre performance. “Live At Knebworth ’76” presenta per la prima volta l’intero concerto, offrendo tutto l’incredibile show di quel giorno. Iniziando con “Workin’ for MCA“, i Lynyrd Skynyrd danno il via ad un’incredibile performance davanti a oltre 150.000 persone. Con il famoso attacco del terzetto di chitarre di Gary Rossington, Allen Collins e Steve Gaines e con la voce unica di Ronnie Van Zant, “Lynyrd Skynyrd: Live At Knebworth ’76” presenta indimenticabili versioni di classici brani della Southern band come “Sweet Home Alabama”, “Gimme Three Steps“ e, naturalmente, “Free Bird“.

Come bonus, la versione in Blu-ray+CD contiene inoltre il documentario “If I leave Here Tomorrow: A Film About Lynyrd Skynyrd”. Pubblicato originariamente nel 2018, il film è un approfondito racconto della musica e delle vicende anche drammatiche della band. Il film è sottotitolato in italiano .

A 50 anni dai loro inizi, i Lynyrd Skynyrd restano senza alcun dubbio una delle leggende più vere del rock’n’roll americano ed anche dopo il tragico incidente aereo del 1977, un mito autentico ed inarrivabile dell’epopea del Southern Rock.