Nessuna Morale: intervista a DONNO

Donno continua la sua prolifica pubblicazione di nuovi brani a distanza di un anno e mezzo dall’uscita del disco di debutto Dei E Malanni. Dopo Chiara e la più recente Alieni, esce oggi Nessuna Morale.

Scritto e prodotto da Donno e Oscar Mapelli per Hoop Music, Nessuna Morale è il cinico racconto di una notte in discoteca trainato dalla cassa in quattro e da un tappeto di elettronica, su cui la voce ormai inconfondibile di Donno si lascia andare a uno sfogo liberatorio.

Ciao Nicolas, benvenuto! Hai appena pubblicato il tuo nuovo singolo “Nessuna Morale”, un cinico racconto di una notte in discoteca. Come è nata l’idea di questo brano?

Ciao! Come secondo lavoro faccio cocktail il week end in una discoteca e ogni volta osservo divertito ciò che accade! Il testo l’ho scritto nella mente per metà durante una nottata al lavoro! Volevo raccontare un’apparente banalissima e normale serata di divertimento da un punto di vista completamente diverso. È divertente immaginare una persona che si mette a riflettere profondamente in mezzo ad una bolgia di gente che è lì per tutt’altro scopo

Raccontaci di più sul tuo percorso musicale: hai iniziato a cantare e suonare la chitarra in diverse band, per poi decidere di intraprendere la carriera solista nel 2018. Quanto ha influito il tuo passato musicale nelle tue produzioni da solista?

Ha influito tantissimo… l’esperienza con le mie ex band avvenuta in un momento storico-musicale completamente diverso è ancora molto presente in me…l’approccio sul palco e in generale sull’idea di musica e di scrittura dei brani è frutto della sperimentazione di diversi generi e stili che ho ricercato nelle varie band. Il mio primo album da solista “Dei e Malanni”contiene canzoni che avevo cominciato a scrivere mentre ancora suonavo nelle mie due ultime band! Nelle produzioni nuove quell’influenza invece è meno marcata invece, anche se le origini non si scordano mai 😉

Il tuo album di debutto “Dei e Malanni” è uscito nel 2021. Come descriveresti il suo sound e qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso le tue canzoni?

Dei e Malanni alterna ruvidità e morbidezza che spesso si fondono! Suona come un disco scritto da una persona che ancora oscilla tra il suo passato rock e il suo presente/futuro più pop 😉 con la musica voglio trasmettere emozioni… di qualsiasi tipo, purché siano emozioni! Voglio invitare alla riflessione, diversa per ognuno! L’arte a parere mio deve servire a scoprire noi stessi attraverso il riflesso delle forme che noi diamo alle cose

Ho letto che studi naturopatia e scienze olistiche. Qual è il legame tra questa tua passione e la musica che crei?

La naturopatia mi ha aiutato a cercare di pensare la vita in modo più olistico… questo tipo di visione delle cose si riflette su tutti gli ambiti della mia vita, principalmente nella musica! in realtà sono la stessa cosa, è un tutt’uno senza separazioni! Comunque Sia nella scelta sonora dei brani sia nei testi, Il perché e il come faccio musica è cambiato molto rispetto a prima di approcciare certi pensieri e filosofie

Infine, cosa dobbiamo aspettarci dal tuo prossimo album in arrivo nei prossimi mesi?

Il prossimo album come si può già intuire dagli ultimi singoli sarà molto diverso dal primo! Più sperimentazione elettronica, sound più pop, e sopratutto emozioni di diversa natura, frutto di 2 ’anni che tutti sappiano essere stati particolarmente intensi!

C’è qualche collaborazione interessante che puoi rivelarci?

Sicuramente una! Con la mia amica produttrice/dj Erika Greys, e poi chissà… ho paio di nomi sulla lista che spero accettino la mia proposta…‘vedremo 😉

