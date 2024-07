Cuore Leggero: intervista a MANUPUMA

Manupuma, nome d’arte di Emanuela Bosone, è una cantautrice e attrice teatrale, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Si fa notare nell’edizione 2009 di Musicultura quando, in coppia con Michele Ranauro, si aggiudica la vittoria con il progetto Manupuma and The Bulletz.

Nel 2014 pubblica Manupuma, album d’esordio che esce per Universal e viene lanciato dai singoli “Charleston” e “Ladruncoli”, quest’ultima canzone viene usata da Moschino per il lancio della campagna mondiale della fragranza Pink Bouquet.

Successivamente partecipa al disco di Pacifico, apre il tour teatrale di Joan As Police Womene nel 2020 Manupuma scrive il brano “Nucleare” e lo canta insieme ad Arisa per sostenere un progetto benefico legato agli ospedali Sacco e Mangiagalli di Milano.

Dopo l’esordio che l’ha consacrata come una delle realtà più originali della scena musicale femminile, Manupuma torna con un nuovo album che include canzoni recenti e brani già registrati in passato, ripresi e ricantati per questa nuova release.

Cuore Leggero è scritto insieme a Michele Ranauro, in arte De Maestro, musicista e produttore raffinato di stampo jazz, al fianco di Manupuma sin dagli esordi. La produzione è affidata invece a Taketo Gohara, produttore e arrangiatore nipponico che da anni lavora con alcuni dei più grandi artisti della scena musicale italiana.

L’abbiamo incontrata e ci siamo fatti raccontare di Cuore Leggero e di molto altro.

Buongiorno Manupuma, Cuore Leggero è il tuo nuovo album che esce a distanza di dieci anni dal precedente lavoro, c’è una ragione dietro questa scelta?

Cuore leggero, il mio secondo album, esce a distanza di dieci anni dal primo album perché avevo bisogno di cambiare pelle. Ho accettato di essermi persa, e quando ti perdi devi contare sul tuo intuito, smettere di correre e capire cosa la tua anima vuole veramente.

L’album è scritto insieme a Michele Ranauro, come nascono le canzoni? chi scrive i testi?

Con Michele Ranauro ho continuato a collaborare e assieme abbiamo creato nuovi brani, io e lui siamo fratelli d’anima. È grazie a lui se i miei testi hanno sempre preso vita, Michele è un bravissimo pianista jazz, ma anche un raffinato compositore e arrangiatore, ci siamo sempre capiti al volo, mondi, ironia, e visione della musica simili. Visto il nostro coinvolgimento emotivo abbiamo concordato assieme che ci voleva un produttore esterno per questo album. Taketo Gohara lo conoscevo da dovesi anni, un giorno sono andata a trovarlo e dopo aver ascoltato i provini si è illuminato, gli sono piaciuti molto, e subito mi ha proposto di fare il secondo album. Sono stati mesi bellissimi, intensi, dove ho avuto la fortuna di collaborare con musicisti incredibili.

Cuore Leggero si compone di nove tracce, c’è un brano al quale sei particolarmente legata? se si perché?

“Foresta Verde” e “Polvere”, quest’ultimo è dedicato a mio padre a cui ero molto legata.

Nella tua storia di cantautrice troviamo diverse collaborazioni, se potessi scegliere chi inviteresti per un duetto in un tuo nuovo brano?

Ci sono tantissimi bravi artisti italiani con cui mi piacerebbe duettare, così tanti che non saprei che nomi fare sia donne che uomini.

Che cosa ascolti quando non scrivi musica?

Quando non scrivo testi ascolto parecchia musica soul, jazz, classica, colonne sonore, musica elettronica, guardo molti film di oggi e di ieri. E rileggo i miei poeti preferiti.

Che ruolo ha la spiritualità nella tua vita

Il mio rapporto con la natura e la spiritualità è forte, il canto per me è un tramite che mi permette di connettermi con mondi visibili e invisibili.

Un sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è di trovare una chiave per arrivare con la mia voce e le mie parole al cuore delle persone e finalmente tornare a cantare live con un progetto nuovo.