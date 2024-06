E’ morto Seth Binzer, la voce dei Crazy Town aveva 49 anni

E’ morto Seth Brooks Binzer, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Shifty Shellshock. Binzer, nato il 23 agosto 1974, è stato un musicista americano noto per essere il co-fondatore e frontman della band rap rock Crazy Town. È venuto a mancare il 24 giugno 2024, trovato morto nella sua abitazione: la causa del decesso non è ancora stata resa nota.

Seth Binzer ha lasciato un’impronta nella scena musicale degli anni ’90 e 2000. Il suo viaggio musicale è iniziato nel 1992 quando ha incontrato Bret Mazur, con il quale ha iniziato a collaborare sotto il nome The Brimstone Sluggers. Nel 1999, i due formarono ufficialmente i Crazy Town, band che raggiunse la fama mondiale con il singolo “Butterfly“.

Un vero e proprio inno, raggiungendo la vetta della Billboard Hot 100 e classificandosi al primo posto in numerosi paesi come Austria, Danimarca e Norvegia. Il successo di “Butterfly” portò le vendite dell’album di debutto della band, “The Gift of Game“, a superare 1,5 milioni di copie.

Nonostante il grande successo iniziale, la carriera dei Crazy Town non fu priva di difficoltà. Durante un tour con l’Ozzfest nel 2000, Binzer fu arrestato dopo aver lanciato una sedia attraverso una finestra in stato di ebbrezza, costringendo la band a ritirarsi dal tour. Il loro secondo album, “Darkhorse” del 2002, non riuscì a replicare il successo del debutto e portò allo scioglimento della band.

Dopo una pausa, i Crazy Town si riformarono nel 2007 e tornarono a esibirsi dal vivo nel 2009. Nel 2015, rilasciarono il loro terzo album, “The Brimstone Sluggers“.

La vita di Binzer è stata segnata anche da una lunga battaglia contro la dipendenza dalle droghe. Apparve nelle serie televisive reality “Celebrity Rehab 1 e 2” e “Sober House 1 e 2”, dove condivise pubblicamente le sue lotte e i suoi sforzi per la riabilitazione.