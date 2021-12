I TAME IMPALA di Kevin Parker in concerto il 7 Settembre a Milano

A sei anni dal loro ultimo e indimenticabile live a Milano, i TAME IMPALA di Kevin Parker, la band australiana che ha rivoluzionato il rock con la sua psichedelia liquida, annunciano il loro ritorno in Italia per un’UNICA DATA con il loro quarto album, “THE SLOW RUSH”, pubblicato il 14 febbraio 2020 su Island Records Australia via Caroline International.

L’album, vincitore di cinque ARIA Music Awards e due nomination ai Grammy Awards 2021 per le categorie “Miglior album di musica alternativa” e “Miglior canzone rock”, sarà pubblicato in versione Deluxe Box Set, con vari REMIX e B-SIDE, il 18 febbraio 2022 su Interscope.

TAME IMPALA

Mercoledì 7 Settembre 2022 – MILANO

@ Ippodromo Snai San Siro – Piazzale dello Sport, 16



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tameimpala2022

dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre



Posto Unico: 51,20 € + d.p.

Golden Pit: 61.20 € + d.p.

“The Slow Rush” è il quarto album in studio dei Tame Impala, il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker. Il disco segue il debutto del 2010 “Innerspeaker”, “Lonerism” del 2012 e “Currents” del 2015. “The Slow Rush” è stato registrato tra Los Angeles e lo studio di Parker a Fremantle, sua città natale in Australia. I dodici brani sono stati registrati, prodotti e mixati da Parker.

“The Slow Rush è un’opera straordinariamente dettagliata” scrive Pitchfork. ”Sono stupito e meravigliato che tutta la musica e le parole siano opera esclusivamente di Parker, ogni accordo sulla chitarra e ogni giro di manopola sono stati fatti da lui”.

Vincitore di due BRIT Awards come Best International Group ed Engineer of the Year nel 2016, Parker è stato anche nominato per due GRAMMY Awards nel 2021, come Best Alternative Album e Best Rock Song per il brano “Lost In Yesterday”. Questa nomination è stata la terza nella categoria Alternative, essendo stato nominato in precedenza con i brani “Currents” e “Lonerism”. “The Slow Rush” è stato nominato anche per due Billboard Music Awards e un American Music Award (AMA).

Parker è una delle voci più influenti dell’ultima decade. Come autore e produttore Parker ha collaborato con The Weeknd, Travis Scott, SZA, Lady Gaga, Mark Ronson, Kanye West, Kali Uchis, Theophilus London, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.

