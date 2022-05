Saranno Nu Genea e Giorgio Poi gli special guest dei TAME IMPALA a Milano

A sei anni dal loro ultimo e indimenticabile live a Milano, i TAME IMPALA di Kevin Parker, la band australiana che ha rivoluzionato il rock con la sua psichedelia liquida, fanno ritorno in Italia per un’UNICA DATA con il loro quarto album, “THE SLOW RUSH”, pubblicato il 14 febbraio 2020 su Island Records Australia via Caroline International.

L’album, vincitore di cinque ARIA Music Awards e due nomination ai Grammy Awards 2021 per le categorie “Miglior album di musica alternativa” e “Miglior canzone rock”, sarà pubblicato in versione Deluxe Box Set, con vari REMIX e B-SIDE, il 18 febbraio 2022 su Interscope. “The Slow Rush” ha collezionato più di un miliardo di stream e sono in continuo aumento. All’interno i singoli “It Might Be Time” “Borderline”, “Patience” e “Breathe Deeper”.

TAME IMPALA + NU GENEA Live Band + GIORGIO POI

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tameimpala2022

Posto Unico: 51,20 € + d.p.

Golden Pit: 61.20 € + d.p.

I NU GENEA, ex Nu Guinea, sono i musicisti e dj Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. A quattro anni dal loro esordio nel 2018 con l’acclamato album “Nuova Napoli”, e dopo il successo della hit della scorsa estate “Marechià”, il duo napoletano ma di base a Berlino torna con il nuovo album “Bar Mediterraneo”, pubblicato il 13 maggio per NG Records su licenza Carosello Records. Lungo le rotte che collegano la musica di tutto il mondo, i Nu Genea raccolgono gli echi della musica che, storicamente, hanno bagnato le coste del golfo di Napoli, loro città natale e fonte inesauribile di miscele culturali, e creano un nuovo solco nella scena contemporanea.

Cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti nella scena italiana e internazionale, a due anni dal secondo album “Smog”, GIORGIO POI torna con “Gommapiuma” pubblicato il 3 dicembre 2021 via Bomba Dischi / Island Records e contenente i singoli “I Pomeriggi” e “Giorni Felici”. “Gommapiuma” atterra direttamente dal mondo candito e parallelo di Giorgio Poi, sette tracce in cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista consegnando la sua versione più poetica della realtà. L’album è un rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido. “Gommapiuma” è un disco sospeso, un’altalena che oscilla nel cielo tra il rosa dell’alba e i colori saturi del tramonto.

