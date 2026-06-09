OLTRE FESTIVAL 2026: l’ottava edizione il 20 e 21 Giugno a Bologna

Torna anche nel 2026, il 20 e 21 giugno a Bologna – OLTRE FESTIVAL, per la sua ottava edizione.

L’appuntamento, sempre più atteso ogni anno in città, vede in line up Dov’è Liana – Faccianuvola – Giorgio Poi – Macello – Maria Antonietta & Colombre – Noyz Narcos – Okgiorgio – Sayf – Sick Sirio – Velia.

OLTRE festival si terrà anche quest’anno al Parco delle Caserme Rosse, in un’area immersa nel verde che può ospitare un totale di settemila persone, con due palchi attivi parallelamente nelle due giornate: SEQUOIE e BOnsai.

Il DAY 1 avrà come protagonisti: Dov’è Liana – trio francese che ama l’Italia e che si muove tra french touch e musica elettronica; Okgiorgio – pronto a portare sul palco uno show collettivo e divertente, libero e sorprendentemente “ok”; Maria Antonietta & Colombre, reduci dell’esperienza sanremese con La felicità e basta, che parla di vita reale, fragilità comuni e di una felicità possibile, immediata; Sayf – che arriva a OLTRE festival con SANTISSIMO, uscito dopo il secondo posto ottenuto sul palco del Festival di Sanremo; e infine i Velia, con un progetto che intreccia musica elettronica, cantautorato e sperimentazione.

Il DAY 2 alterna nomi hip hop al cantautorato indie: da un lato Noyz Narcos – che porta in tour il suo album FUNNY GAMES, uscito il 28 novembre 2025, Macello – rapper classe 2001 nato a Bologna; e Sick Sirio – rapper di base a Bologna dal 2016 che unisce hip-hop, trap e una scrittura introspettiva. Dall’altro, spazio alle atmosfere più cantautorali, con Giorgio Poi – che arriva sul palco di OLTRE festival con la sua musica intima e introspettiva, portando live Schegge, acclamato album uscito nel 2025; e Faccianuvola – cantautore, autore e produttore, che nell’ultimo anno ha conquistato pubblico e critica con l’album “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù”.

La line up dell’ottava edizione di OLTRE Festival si distingue sicuramente per la capacità di attraversare linguaggi musicali differenti. Un cartellone pensato per un pubblico giovane, che vive la musica live come un’esperienza a 360 gradi.